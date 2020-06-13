劉兆佳：倘攬炒派取35+ 中央必出手

「入閘資格也沒有 當選亦DQ」

劉兆佳表示，現時難料政府或中央會有何動作，但以公民黨郭榮鏗因主持內會半年無選出主席，被港澳辦及中聯辦批評無擁護《基本法》，指控是違反立法會議員誓言，就可想像「攬炒」也會成為中央眼中違反誓言的行為，參選人或連入閘資格也沒有，即使當選也會被DQ。

稱中央或會修改香港制度

他認為，如民主派抱持「攬炒」的理念仍然能取得35+，即香港社會大多數人以同歸於盡的心態對抗中央，屆時香港就更會被確認為是危害國家安全的地方，甚至是容許外國勢力利用香港作顛覆基地，「中央已經出手到什麼地步強硬對待外部勢力？甚至提出（港區）國安法，會不會容忍到35+及攬炒？肯定唔會」。

劉又說，中國憲法第31條列明，香港實行的制度由人大規定，認為如果香港出現嚴重動亂，甚至危害國家安全，中央或會修改香港制度，令局面扭轉，「一國兩制一定有，不過是他們（民主派）前途堪虞」，形容民主派的「攬炒」想法「極度愚蠢」。

梁美芬：有些事政府答應不到

身兼基本法委員會委員的經民聯梁美芬表示，泛民欲以「35+」癱瘓議會，要求政府答應「五大訴求」，惟有些事是政府答應不到，只會令中央與香港的關係進入「冰河時期」，中央一定已有準備應對。她形容「攬炒派」是「蠢蛋派」，早提醒泛民如揚言「攬炒」、「不通過國歌法」，中央一定出招。

（反修例風暴一周年）