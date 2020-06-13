區會變天 冀立選再下一城 擬參選素人：35+機會微 仍要闢戰線

【系列之六‧完】

明報記者 鍾妍 李以莊

由香港大學法律學院教授戴耀廷和立法會前議員區諾軒牽頭的「35+」協調上月已經完成，決定各區出選名單的初選亦已訂於下月11日及12日舉行。選戰如箭在弦，全國港澳研究會副會長劉兆佳認為部分「35+」參選人或連入閘資格也沒有，即使當選也可能會被DQ。有建制派亦認為，如果民主派旨在「攬炒」，只會令中央再出手。

劉頴匡：縱議席不過半 仍可推動議會外抗爭

有意出選新界東的民間集會團隊發言人劉頴匡認為，即將定立的「港區國安法」會增加參選人被DQ的風險，35+成功機會「微乎其微」，但仍要積極參選，試圖取得議會否決權。若民主派無法取得立法會過半議席，劉認為民主派議員仍可發揮想像力，或如民主黨許智峯早前帶腐爛盆栽進入議事廳抗議的模式，阻礙會議進行。

除了議會內的功用，劉頴匡認為，民主派中人成為立法會議員亦可使用取得的民意授權及資源，推動議會外的抗爭，如可號召群眾參與街頭抗爭，亦可有身分向國際做游說工作。不過，他認為若因DQ而導致議會內只剩不足10名民主派議員，議會內的民主派或變成「被黨認可的反對派」，此時議席亦變得毫無意義。

屯門區議員張可森亦有機會出戰新界西直選，但他的說法是不希望香港人認為議會戰線為「final destination（最終目的地）」，認為進入議會目的，是為了讓議會「愈來愈不可如中共政權想像般運作」，令中央使用更強硬的方式，「她愈做愈核突，就可以同香港人講議會已經無用」。

立法會選舉距今仍有3個月，民主派選情仍有許多不確定性，劉頴匡預計自己有可能因曾舉辦要求外國支援香港的集會，而違反「港區國安法」被DQ；張可森雖估計自己非首批被DQ者，但仍有DQ風險。他們都認為應着眼於擬7月舉行的民主派初選，冀有大量選民參與投票，增加初選認受性。

黃之鋒：初選取民意授權 可增國際對DQ反彈

香港眾志秘書長黃之鋒及觀塘區議員梁凱晴近月已在九東行「孖咇」擺街站做文宣。 對於北京訂立「港區國安法」，黃之鋒評估，如果他參選，被DQ的機率固然增加，但認為民主派搞初選，若參選人能取得愈多民意授權，便愈能增加未來投入國際游說工作的認受性，亦會增加國際輿論對港府DQ民主派的反彈。

黃之鋒認為爭取35+仍是重要，不論在反對國安法、推動五大訴求，抑或國際向北京施壓，選舉結果也是非常關鍵的指標，認為美國也是在區議會選舉民主派大勝後才簽署《香港人權與民主法案》。

民主黨主席胡志偉表示，「港區國安法」將成為DQ工具，認為形勢並不明朗，難以預算往後情况，但「所有工作照做」，把信任放在市民身上，「有冇得選都未知」，想太多是多餘。

戴耀廷：爭35+助運動低潮維繫公民社會

戴耀廷就預計「港區國安法」一旦定立，民主派相對難取得立法會控制權、並否決財政預算案，現時只能一步步做，繼續推行初選，如參選人被DQ，就由「Plan B」上場，若能勝出選舉，取得過半議席，即使最後政府在議員當選後DQ，也已向國際社會顯示了港人的選擇。

即使35+或未能做到原本否決議案、迫使政府回應的目標，戴耀廷認為，爭取35+有助港人在「港區國安法」下，可以在社會運動後的低潮期，用以維繫公民社會。現時民主派內部的信任仍然不足，亦期望透過35+內的初選，讓民主派不同立場的人合作，建立互信，任何黨派輸了初選都要「認數」。他說，要抵抗專制政權，民主派就需要團結。

（反修例風暴一周年）