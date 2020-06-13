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理大被捕堅持集會 14歲女籲勿放棄抗爭

【明報專訊】昨日為6．12衝突一周年，大批市民響應號召在各區聚集。有人去年6．12已身處金鐘衝突現場，但有更多是6．12後不同時間才開始走上街頭。有人在理大示威被捕，昨仍堅持集會。

14歲中二生小M（化名）與4名朋友昨自發到朗豪坊外，舉起「你若放棄 誰衛我城」、「一息尚存 抗爭到底」紙牌。她說，去年6月12日她沒有參與示威，但後來了解到警方濫用武力，「警暴」驅使她7月起參與抗爭行動。她說曾參與去年11月理大示威，被警方拘捕，但仍堅持抗爭，認為要堅持到「時代革命」。被問及會否擔心國安法下抗爭徒勞無功，她強調不怕，「盡咗力，起碼唔會背叛自己良心」，期望所有香港人都盡力抗爭，不要放棄。

憂國安法實施「講錯乜都要拉」

中三生：唔出嚟 喺屋企等死啊？

中三李同學去年6．12時到了金鐘參加集會， 昨抱着戰戰兢兢的心上街，「我怕國安法實施後，講錯乜都要拉，但今日係一周年，好重要，唔出嚟，喺屋企等死啊？」

大學生CL昨現身新城市廣場，他去年6月11日已在於立法會外過夜，過去一年，他放棄出國讀書機會，冀留在香港繼續堅持抗爭。他說，本以為運動只會持續一個月，但港人能堅持一年是進步，稱會繼續堅持抗爭。

六旬的廖太居於沙田，去年6月12日她在家中看直播，見警方不斷放催淚彈，她拿起電話報警，「警察做唔啱都要報警」，但對方僅回覆指是警察工作中，未有跟進。後來她看到不少年輕人被警察打傷，7．21又有白衣人打人，更令她氣憤，不時參與沙田新城市廣場的集會，叫得最大聲的口號是「沒有暴徒、只有暴政」，但對「香港獨立」的口號仍然未能支持。她又開始在YouTube看政論節目，了解更多社會事件，過去未參與過遊行的她，決定未來若有遊行也會走上街頭。

（反修例風暴）

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