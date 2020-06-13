民建聯前社區幹事揮刀傷人被捕

昨晚有人在觀塘港鐵站A出口外響應民間集會團隊擺放街站。晚上9時許，一名白衣男子在裕民坊小巴站叫囂，並與在場市民口角。根據《大紀元新聞》片段，該白衣男子突然衝前揮拳，數名男子捉着阻止，一名男子並向他拳打數下。

白衣男子獲放行後，隨即亮出一把短刀，指向在場一名男子，《大紀元》記者趨前拍攝時，白衣男向他揮刀，該記者的攝影機應聲着地。數名市民見狀合力制止，並與白衣男子糾纏。其餘市民即大叫「打記者」、「有刀」。在附近的警員上前將其按在地上制服，並以傷人罪拘捕。一名22歲男子協助制服期間手部流血受傷，坐在地上接受包紮，其後送院。

施襲前Ig稱「出冤屈氣 打死曱甴」

據了解，該名白衣男子為民建聯前社區幹事鄺星宇。他施襲前在社交網站Instagram刊登限時動態，稱「終於諗到個好好嘅死法，死之前又可以出返積壓咗咁耐嘅冤屈同氣。警察加油，打死曱甴」，並標示自己在觀塘站。

鄺星宇原為民建聯順天邨社區幹事，去年區議會選舉提名期前一日突然在區內派單張，稱自己受到恐嚇，決定不參選區議會。本報昨嘗試致電鄺星宇了解，但電話未能接通；有民建聯成員向本報稱正了解事件。

（反修例風暴）