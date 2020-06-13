6．12一周年多區聚集唱《榮光》 警拘35人

民間集會團隊：徹底蹂躪表達自由

去年6月12日，立法會原定審議《逃犯條例》，大批市民到金鐘示威，警方武力驅散，爆發激烈衝突。一年後的昨天，示威蔓延至銅鑼灣、旺角、沙田、屯門、觀塘、大埔、西環等地，其中在銅鑼灣、旺角及沙田，晚上約7時已有市民聚集，觀看反修例回顧展覽，並不時高叫口號，除「五大訴求、缺一不可」及「光復香港、時代革命」等，一年前的「香港人加油」現已變為「香港人建國」。

大批警員在聚集群眾附近戒備。在銅鑼灣一帶，水炮車、銳武裝甲車及5輛警車停泊維園外；在旺角，警方在朗豪坊外截查市民，並拉起橙色封鎖線，又不停以限聚令要求市民離開。警方在facebook稱，昨晚多區有群眾聚集及高聲叫囂，截至晚上10時共35人被捕，包括24男11女，涉嫌傷人、參與非法集結、參與未經批准集結、公眾地方行為不檢及藏有攻擊性武器等。在全港40個地方設立抗爭周年展覽的民間集會團隊強烈譴責警方暴力鎮壓、驅散和拘捕參與市民，徹底蹂躪言論和表達自由。

兩度封鎖砵蘭街 截查百人

踏入晚上8時，市民在多區合唱《願榮光歸香港》。其中旺角雅蘭中心外，一曲未完，大批防暴警察衝向聚集市民，舉起藍旗並制服部分人。其後有市民到砵蘭街遊行，警方立即到場並舉起藍旗，之後一度拉起封鎖線封鎖整條砵蘭街。其後人群再次聚集，晚上近11時，大批防暴警察再次快速向砵蘭街推進，目測有約百名市民包括義務急救員等被截查，警方第二度封鎖整條砵蘭街，並將記者推到約200米外。警方昨晚在旺角截查市民期間，要求大部分人對錄影鏡頭講出全名及身分證號碼。

銅鑼灣兩度驅散 向站內噴椒

在銅鑼灣，警方約8時15分開始驅散行動，他們在崇光百貨外舉起藍旗，又在金百利商場及世貿中心外衝前，將多人按倒在地制服，並在崇光百貨外截查大批市民。約一小時後，市民再次聚集，警方再驅散，其間在港鐵銅鑼灣站E出口，向站內者施放胡椒噴劑，區議員梁柏堅及多名市民被噴中。立法會議員許智峯、區議員彭卓棋及李予信均在銅鑼灣被捕。

許智峯被捕 指警稱「議員唔係上菜」

許智峯稱自己手持擴音器在東角道叫警方冷靜，警員說要沒收其揚聲器，大力扯他入封鎖線，並稱「議員唔係上菜，夠膽就打我」，其間又屈他的手腕及扭其手肘。許其後一度獲放行，向在場記者講述期間，防暴大聲喝令記者熄機，並稱要查記者身分證，同時將許雙手上索帶拘捕，許報稱手部受傷送院。

罵「黑警」聚集者遭票控違限聚

沙田新城市廣場7時許開始亦有市民聚集，叫口號及唱歌，大致和平，隨後大部分人陸續散去。至晚上10時許，有人在商場指罵疑似便衣警員，大批防暴警察進入商場，在多個樓層截查在場者。元朗亦有市民聚集，市民楊先生在西鐵站指罵警方為黑警，他和另外兩人即被截查，並被票控違反限聚令。元朗區議會主席黃偉賢、區議員李頌慈及李俊威亦被票控。

（反修例風暴）