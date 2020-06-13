控西環暴動 少女自辯：陪朋友

第三被告李宛叡自辯稱，案發前一天鄰居兼好友王予程從台灣留學回港，說希望翌日到中環遮打花園的合法集會，着她陪伴參加，她本着「陪朋友心態」及「敘舊」而應約，兩人前往中環途中發現集會已結束，並得悉遊行隊伍正邁向西區警署，王遂建議改往西營盤。

收頭盔不想辜負別人好意

李宛叡說，她們在西營盤站出閘後，看見有人派口罩，於是拿取並戴上，「驚畀人影到，唔想自己個樣喺電視出現」。兩人之後走到德輔道西「望一望」，逗留一會，現場氣氛突變緊張，有陌生人遞給她頭盔及幫忙包裹她前臂。她說當時不預計現場會有危險，收取頭盔只因「不想拒絕他人好意」。

吸催淚煙不適 「盲中中周圍行」

李續說，警方之後施放催淚彈，她「喊晒，好唔舒服，基本上呼吸唔到……盲中中周圍行」，後來更與王失散，此時同案被告湯偉雄和杜依蘭出現，將她扶到一幢大廈外替她洗睛。她之後見途人逃跑，湯偉雄遂單手抱起李，跑到西源里一個鐵絲網旁，其間李聽到有人叫喊「警察，咪郁」，最終被捕。案件下周一續。

【案件編號：DCCC872/19】

（反修例風暴）