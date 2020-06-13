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警指引：辱國歌意圖 網絡言論可佐證 球賽噓國歌料不即時拘捕 指揮官：會錄影蒐證

【明報專訊】《國歌條例》昨起生效，警方內部已發出調查指引，提到蒐證時除可參考涉事者案發時的語言、動作等，亦可參考案發前曾否公開在社交媒體表明有意圖侮辱國歌。有警方指揮官料法例生效初期多數會先警告，若是大批人在球賽噓國歌，為免引發大衝突，即場大舉拘捕的機率較低，但會攝錄蒐證，以便日後檢控。

《國歌條例》牽涉不當使用國歌，或公開、故意、意圖侮辱國歌的行為，例如任何人意圖侮辱國歌而公開及故意篡改國歌歌詞或曲譜，或以歪曲或貶損方式奏唱，最高可判罰5萬元及監禁3年。

另可參考案發時聲音身體語言

警方內部已發出國歌法調查指引，提到在決定涉事者有否違反第7條「侮辱行為的罪行」時，須具備犯罪意圖與行為，行為須為公開及故意、或故意。指引建議警員蒐證時可參考涉事者案發前的行為，例如有否事先公開在社交媒體表明有意圖侮辱國歌，及案發時的語言、聲音、動作或身體語言。

指引列舉不同情景的執法考慮因素，例如足球賽事奏唱國歌時，有人在場發噓聲或對直播鏡頭舉粗口手勢，可能已犯法。如有人走音或唱錯歌詞，就須證明事主有意圖侮辱國歌而公開及故意作出行為（見表）。

條例列明，在網絡平台及社交平台向公眾分發、傳布或提供侮辱國歌的材料，可構成違法。警方指引稱網絡服務供應商需否負刑責，視乎其有否侮辱國歌意圖及證據，如其對用戶行為不知情，就難確立意圖。另外，指引提到條例對公眾場所的定義不局限於案發時公眾有權或獲准進入的場所，例如即使有餐廳在某時段辦私人派對，仍可能屬公眾場所。

避免校內拘捕查問16歲以下者

警方指引提到，若涉大量人違犯，如遊行集會或體育活動，警員需視乎實際情况、人手及安全等採取適當行動。有指揮官稱，如大批人在球場噓國歌，警方行動會引起不必要衝突，故即場大舉拘捕機率較低，「不急於一時」，但會攝錄現場，再徵詢律政司，以決定是否檢控。他說視乎人數、行為嚴重性等決定是否即場拘捕，如是一兩人在街上有明顯侮辱國歌行為，或會即場拘捕。他說市民需時適應新法例，料初期多數會先警告。

對於學校內有涉違國歌法行為，指引稱當警區收到求助，不論是校內外行為，應先透過學校聯絡主任了解，再轉交合適隊伍跟進，應盡量避免在校內拘捕或查問16歲以下者。

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相關字詞﹕國歌 侮辱 警方 國歌法

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