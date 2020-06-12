【Emily】街站初體驗 袁彌昌與學生區議員彭卓棋對罵

拒簽反對國安法聯署

同樣考慮出選港島嘅彭卓棋噚日喺facebook上載佢同袁彌昌街頭爭論嘅影片，原來佢喺港大做過袁彌昌嘅學生。片中彭卓棋話袁加入嘅「希望聯盟」，話想畀香港人「一個希望」，「我都希望你可以畀我一個希望，同年輕人企埋一陣線（反對國安法）」。

袁：抗爭大晒呀？抗爭可當飯食？

袁彌昌解釋，聯盟嘅立場係無奈接受國安法，彭卓棋就開始鬧袁彌昌「點樣接受為香港犧牲嘅手足」，袁回應話理解年輕人嘅犧牲，但批評係對方刺激得北京太犀利，所以先有國安法，強調會為香港人爭取國安法下所有細節。

彭卓棋質疑袁主張同共產黨「又傾又砌」，有冇去過抗爭前線睇、知唔知年輕人為香港付出幾多。袁彌昌反駁：「付出咗一定啱㗎咩？」又話「香港人要返工、食飯，有層樓、細路。你哋咩都唔使理㗎？」、「你抗爭大晒呀？抗爭可以當飯食？」彭揶揄袁話「香港人要食飯」口脗同保皇黨一樣，認為𠵱家無中間路線，批評袁彌昌用假希望去呃香港人。