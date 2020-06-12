港聞

港聞二

【Emily】街站初體驗 袁彌昌與學生區議員彭卓棋對罵

【明報專訊】加入咗田北俊「希望聯盟」嘅袁彌昌，有意出戰立法會選舉港島區，日前開街站時，就畀喺附近開街站嘅南區區議員彭卓棋要求佢簽反對港區國安法聯署，袁彌昌仔細睇完聯署內容後無簽名，彭卓棋問「有冇良知呀袁博士？」袁激動回應：「你話『有良知』就乜都做得㗎咩？」

拒簽反對國安法聯署

同樣考慮出選港島嘅彭卓棋噚日喺facebook上載佢同袁彌昌街頭爭論嘅影片，原來佢喺港大做過袁彌昌嘅學生。片中彭卓棋話袁加入嘅「希望聯盟」，話想畀香港人「一個希望」，「我都希望你可以畀我一個希望，同年輕人企埋一陣線（反對國安法）」。

袁：抗爭大晒呀？抗爭可當飯食？

袁彌昌解釋，聯盟嘅立場係無奈接受國安法，彭卓棋就開始鬧袁彌昌「點樣接受為香港犧牲嘅手足」，袁回應話理解年輕人嘅犧牲，但批評係對方刺激得北京太犀利，所以先有國安法，強調會為香港人爭取國安法下所有細節。

彭卓棋質疑袁主張同共產黨「又傾又砌」，有冇去過抗爭前線睇、知唔知年輕人為香港付出幾多。袁彌昌反駁：「付出咗一定啱㗎咩？」又話「香港人要返工、食飯，有層樓、細路。你哋咩都唔使理㗎？」、「你抗爭大晒呀？抗爭可以當飯食？」彭揶揄袁話「香港人要食飯」口脗同保皇黨一樣，認為𠵱家無中間路線，批評袁彌昌用假希望去呃香港人。

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