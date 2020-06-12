Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
港聞
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
偵查報道
圖片看世界
港聞
2020年6月12日星期五
港聞二
楊潤雄：《榮光》政治宣傳 《熱愛基本法》不是 中學校長會：政治眾人之事 學生也是人
疑允音樂試演奏《榮光》 教師不獲續約 香島函家長 重申屬「傳統愛國學校」
師訓涵操守 教協質疑教局新培訓動機
許智峯檢控獲批 西灣河開槍警須出庭 首宗警「非法武力」被控 許籲律政司勿介入
陶輝：6．12有官困隧道 射催淚彈別無他法
激光筆襲警案 警：為護同事 射眼不避
認藏自拍棒襲警 岳衣男否認拒捕
涉藏手槍390發子彈 售貨員被拒保釋
校園眾矢之的 曾赴理大救人校長河流為喻：上游政治矛盾不解 下游學校受殃
教局屢批學生校內宣政見 英華本土堅持表達 盼播啟蒙種子
教聯會：有人擅用師生名義政治表態
紅磚復修 痕迹褪去 烙印心中 曾視理大為家 學生：學校已失意義
大學籌款難上難 嶺大：相較影響不算大
塞肛翁主診醫：探肛拔出布狀物 憂涉虐老倡報警
懲教員收燒鵝燒鴨判社服令
律師會籲國安法公開審訊 設陪審團 認人大有權立法 冀克制行使權力
8勞處員工同日遭免署任 顏武周降回二級助理主任
罷工公投再增5工會 敲定7投票站
英發表香港半年報告 籲重新考慮國安法立法
援港方案未出爐傳難產 台行政院：待更細緻規劃
國際特赦：濫射催淚彈 去年全球80宗
萬宜東壩現火光疑爆炸 警拘4漢
私院新冠檢測貴深圳9倍 何栢良倡允赴粵澳驗
祿泉樓添一初步確診 零本地感染料斷纜
中大研究：確診者腸道惡菌多九成
昨33.9℃入夏最熱 西貢5行山客不適1死
港大生心理健康App揚威國際
希望聯盟擬派3人出選立會 田北俊：冀取關鍵幾票令議會和諧 關鍵時刻站港人一方
5發起人函人大 盼港人執國安法
西環工廈墜石屎 擊中冷氣工後腦
尊子漫畫
【Emily】街站初體驗 袁彌昌與學生區議員彭卓棋對罵
【Emily】特首簽署國歌法 罕有發相
【Emily】通緝令啤牌慢必無份 盼出麻將
【Emily】「對政府事務必要」 宋哲張勇免檢疫
【Emily】談年輕人抗爭 卿姐再提當年瞓街
【Emily】大聯盟折扣商戶 搵譚sir做生招牌？
尊子漫畫
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
楊潤雄：《榮光》政治宣傳 《熱愛基本法》不是 中學校長會：政治眾人之事 學生也是人
疑允音樂試演奏《榮光》 教師不獲續約 香島函家長 重申屬「傳統愛國學校」
師訓涵操守 教協質疑教局新培訓動機
許智峯檢控獲批 西灣河開槍警須出庭 首宗警「非法武力」被控 許籲律政司勿介入
陶輝：6．12有官困隧道 射催淚彈別無他法
激光筆襲警案 警：為護同事 射眼不避
認藏自拍棒襲警 岳衣男否認拒捕
涉藏手槍390發子彈 售貨員被拒保釋
校園眾矢之的 曾赴理大救人校長河流為喻：上游政治矛盾不解 下游學校受殃
教局屢批學生校內宣政見 英華本土堅持表達 盼播啟蒙種子
教聯會：有人擅用師生名義政治表態
紅磚復修 痕迹褪去 烙印心中 曾視理大為家 學生：學校已失意義
大學籌款難上難 嶺大：相較影響不算大
塞肛翁主診醫：探肛拔出布狀物 憂涉虐老倡報警
懲教員收燒鵝燒鴨判社服令
律師會籲國安法公開審訊 設陪審團 認人大有權立法 冀克制行使權力
8勞處員工同日遭免署任 顏武周降回二級助理主任
罷工公投再增5工會 敲定7投票站
英發表香港半年報告 籲重新考慮國安法立法
援港方案未出爐傳難產 台行政院：待更細緻規劃
國際特赦：濫射催淚彈 去年全球80宗
萬宜東壩現火光疑爆炸 警拘4漢
私院新冠檢測貴深圳9倍 何栢良倡允赴粵澳驗
祿泉樓添一初步確診 零本地感染料斷纜
中大研究：確診者腸道惡菌多九成
昨33.9℃入夏最熱 西貢5行山客不適1死
港大生心理健康App揚威國際
希望聯盟擬派3人出選立會 田北俊：冀取關鍵幾票令議會和諧 關鍵時刻站港人一方
5發起人函人大 盼港人執國安法
西環工廈墜石屎 擊中冷氣工後腦
尊子漫畫
【Emily】街站初體驗 袁彌昌與學生區議員彭卓棋對罵
【Emily】特首簽署國歌法 罕有發相
【Emily】通緝令啤牌慢必無份 盼出麻將
【Emily】「對政府事務必要」 宋哲張勇免檢疫
【Emily】談年輕人抗爭 卿姐再提當年瞓街
【Emily】大聯盟折扣商戶 搵譚sir做生招牌？
楊潤雄：《榮光》政治宣傳 《熱愛基本法》不是 中學校長會：政治眾人之事 學生也是人
疑允音樂試演奏《榮光》 教師不獲續約 香島函家長 重申屬「傳統愛國學校」
師訓涵操守 教協質疑教局新培訓動機
許智峯檢控獲批 西灣河開槍警須出庭 首宗警「非法武力」被控 許籲律政司勿介入
陶輝：6．12有官困隧道 射催淚彈別無他法
激光筆襲警案 警：為護同事 射眼不避
認藏自拍棒襲警 岳衣男否認拒捕
涉藏手槍390發子彈 售貨員被拒保釋
校園眾矢之的 曾赴理大救人校長河流為喻：上游政治矛盾不解 下游學校受殃
教局屢批學生校內宣政見 英華本土堅持表達 盼播啟蒙種子
教聯會：有人擅用師生名義政治表態
紅磚復修 痕迹褪去 烙印心中 曾視理大為家 學生：學校已失意義
大學籌款難上難 嶺大：相較影響不算大
塞肛翁主診醫：探肛拔出布狀物 憂涉虐老倡報警
懲教員收燒鵝燒鴨判社服令
律師會籲國安法公開審訊 設陪審團 認人大有權立法 冀克制行使權力
8勞處員工同日遭免署任 顏武周降回二級助理主任
罷工公投再增5工會 敲定7投票站
英發表香港半年報告 籲重新考慮國安法立法
援港方案未出爐傳難產 台行政院：待更細緻規劃
國際特赦：濫射催淚彈 去年全球80宗
萬宜東壩現火光疑爆炸 警拘4漢
私院新冠檢測貴深圳9倍 何栢良倡允赴粵澳驗
祿泉樓添一初步確診 零本地感染料斷纜
中大研究：確診者腸道惡菌多九成
昨33.9℃入夏最熱 西貢5行山客不適1死
港大生心理健康App揚威國際
希望聯盟擬派3人出選立會 田北俊：冀取關鍵幾票令議會和諧 關鍵時刻站港人一方
5發起人函人大 盼港人執國安法
西環工廈墜石屎 擊中冷氣工後腦
【Emily】街站初體驗 袁彌昌與學生區議員彭卓棋對罵
【Emily】特首簽署國歌法 罕有發相
【Emily】通緝令啤牌慢必無份 盼出麻將
【Emily】「對政府事務必要」 宋哲張勇免檢疫
【Emily】談年輕人抗爭 卿姐再提當年瞓街
【Emily】大聯盟折扣商戶 搵譚sir做生招牌？
prev
next