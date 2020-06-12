港聞

港聞二

西環工廈墜石屎 擊中冷氣工後腦

【明報專訊】一名冷氣工昨晨於西環香港工業大廈工作期間，遭一枚石屎從天而降擊中頭部重創，情况危殆，至昨晚轉為嚴重。翻查資料，屋宇署2013年曾向涉事大廈的公共部分發出強制驗樓通知書，惟法團7年後始遵從。

事發於昨日早上10時13分，西環德輔道西444號香港工業大廈有石屎剝落，一塊26厘米乘12厘米石屎從高處墜下，擊中一名正於4樓平台工作的62歲姓伍冷氣工，他後腦重創當場昏迷，工友見狀報警。救護員到場把事主送往瑪麗醫院搶救。警方及屋宇署正調查意外原因。

現場消息稱，傷者受香港工業大廈4樓一間公司委託安裝冷氣，事發時正於C室外平台觀察環境，其間被一塊由高處墜下的石屎擊中後腦，一度危殆，目前情況嚴重。從現場觀察，4樓平台不同位置均有石屎碎片殘留，樓上部分外牆出現缺口。

屋署2013年命強制驗樓

法團7年後始遵從

屋宇署回應稱，意外後派員到場視察，樓宇整體結構沒有明顯危險。署方稱，大廈法團表示會盡快安排跟進混凝土剝落情况，該署會密切跟進。屋宇署又表示，2013年8月曾向法團發出強制驗樓通知，法團委任的註冊檢驗人員完成檢驗，並於本年3月向該署呈交樓宇檢驗證明書、檢驗報告及修葺建議，該署會繼續跟進。根據屋宇署資料，法團須在通知日期起計6個月內完成檢驗，並於通知日期起計12個月內完成修葺。記者曾向大廈管理德高物業管理有限公司查詢，接待處職員稱負責人不在辦公室，未有回應。

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