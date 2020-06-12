希望聯盟擬派3人出選立會 田北俊：冀取關鍵幾票令議會和諧 關鍵時刻站港人一方

過去中間路線者都敗北立會，如湯家驊成立的民主思路成員、狄志遠所屬的新思維等，社會兩極化下，中間路線是否仍可行，令參選者當選？田北俊稱，「可能我自視甚高，我覺得我游說能力高過湯家驊同狄志遠」。

希望聯盟有5名發起人，全屬自由黨班底，包括田北俊、周梁淑怡、劉健儀、鍾國斌和林文傑。田北俊日前接受本報訪問時表示，年初提出成立新平台，希望走中間路線支持年輕人參政，但沒主動找人加入，形容「如坐轎者不想出戰，抬轎都是搵來搞」。現時希望聯盟有意派3人出戰直選，包括有意戰港島的港大政治與公共行政學系榮譽講師袁彌昌、九龍西的中科興業董事總經理潘焯鴻，及曾有份編撰港大刊物《學苑》《香港民族論》的新界東李啟迪。

田北俊表示，會資助參選人一半的選舉經費，為他們出錢出力，「希望如選到，他們會履行承諾，在關鍵時刻站在港人一方」。

田北俊說，曾接觸的有意參選新界西者都「太黃」，不適合其路線，加上該區有其弟田北辰；九東謝偉俊是可接受人選，但對方不欲加入聯盟。至於功能組別，他稱每個界別僅得一席，沒有中間路線可言。

目標淺黃淺藍票 中間路線仍要一試

田認為，比例代表制下，只要有10%至15%選民支持中間路線候選人，便有勝算，聯盟參選者冀吸「淺黃、淺藍」中間票；泛民「35+」說法社會很多人不認同，認為35+只為阻政府，令人認為是攬炒，擔心會有反效果。過去不少團體曾走中間路線但失敗，田北俊說現時社會撕裂下仍要一試，包括港人對一國兩制是否仍有希望，而中間路線可照顧中央顧慮及港人期望：「畀機會試下中間路線做和事老」。

民主思路上屆選舉亦打中間路線旗號，但最終參選人都落敗，田北俊分析與湯家驊不同的地方，認為「由黃走到中間，比藍走去中間更難」，泛民人士走向中間，最高興是「中環西環」，但市民會認為做法不妥，而他走的路線，則是希望爭取市民支持。

稱中聯辦「無鼓勵亦無叫唔好」

成立希望聯盟並派人參選，田北俊承認有向中聯辦「打招呼」，形容對方對此是中立，「無鼓勵亦無叫唔好搞」。他舉例說如李啟迪曾撰寫《香港民族論》，對方兩年前找他希望參政，又表示「出來工作後現實了」，田認為「統戰這些人回來，不認為中央會反對」。田又評價袁彌昌父親、妹妹都非常黃，袁則為建制陣營工作，其家庭背景令袁「行中間更清晰，視乎他如何表達」。