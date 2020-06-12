港大生心理健康App揚威國際

微軟賽奪冠 問卷加表情偵測分析心理

於港大修讀分子生物學及生物科技的Hollo行政總裁Cameron van Breda，亦副修「科學創業（Science Entrepreneurship）」，兩年前友人因情緒問題輕生，令他希望創出新方案幫助情緒受困年輕人，遂與於港大修讀電腦科學的Piyush Jha及Ajit Krishna組成團隊。

最初團隊開發出聊天機械人，讓用家了解心理狀况及提出紓緩建議，如呼吸練習、冥想訓練等。其後程式加入更多功能，毋須使用穿戴裝置，單以鏡頭配合人臉辨識技術，可偵測面部表情、眼球移動、睡眠質素、心跳率等，輔以幾條簡單問題，透過AI分析用家心理狀况，對比現行紙本問卷篩查，準確度達約86%。Cameron說，現與2間本地非牟利機構及港大防止自殺研究中心合作，收集更多數據及開發預防輕生方案。

Cameron強調程式可作初步篩查但非取代人，而是輔助心理治療師以客觀數據診症，「患者報告情緒感受難免主觀，而受病情影響或未感受到即時改善」，程式鼓勵用家持續收集數據，如每日掃描面容一次，記錄心理變化供治療師參考，讓治療師決定更有根據。團隊亦正開發連接社交平台功能，以分析用家貼文情緒，用家可選擇連接，令分析更準確。而團隊正將程式轉成中文，以切合本地需要。

明報記者 林穎茵