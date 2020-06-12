中大研究：確診者腸道惡菌多九成

【明報專訊】中大研究發現，新型冠狀病毒患者有腸道微生態失衡，部分惡菌較健康者多九成，而部分益菌較健康者少一半，團隊估計改善腸道微生態有助預防感染新型冠狀病毒及減輕感染後病情。
益菌少健康者一半
中大醫學院今年2至3月收集了15名新型冠狀病毒患者及15名健康者的糞便樣本，發現患者普遍有腸道微生態失衡，患者體內有23種惡菌較健康者多10%至90%，而4種益菌較健康者少一半。團隊其後又收集150名患者及1500名健康者的糞便樣本。中大腸道微生物群研究中心副主任黃秀娟表示，分析顯示病情嚴重的患者體內惡菌較多。
中大微生物學系主任陳基湘表示，暫未知患者染疫前腸道微生態是否已失衡，但據其他疾病經驗，估計原本已有失衡者免疫力較低，易染新型冠狀病毒，但亦有可能是原本腸道生態平衡的人染疫後才失衡。
中大據研究結果，研發出益生菌配方，作為補充劑改善腸道生態及提高抵抗力，預計三四個月內推出市面。中大醫學院長陳家亮說，補充劑並非藥物，但其他呼吸道病毒的經驗顯示，腸道益生菌有助預防染病和減輕病情，預計今年底會展開為期一至兩年臨牀研究，了解益生菌對新型冠狀病毒是否亦有類似功效，以及所需服用分量等，若證實有此功效，料益生菌可作為藥物治療新型冠狀病毒。