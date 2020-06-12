中大研究：確診者腸道惡菌多九成

益菌少健康者一半

中大醫學院今年2至3月收集了15名新型冠狀病毒患者及15名健康者的糞便樣本，發現患者普遍有腸道微生態失衡，患者體內有23種惡菌較健康者多10%至90%，而4種益菌較健康者少一半。團隊其後又收集150名患者及1500名健康者的糞便樣本。中大腸道微生物群研究中心副主任黃秀娟表示，分析顯示病情嚴重的患者體內惡菌較多。

中大微生物學系主任陳基湘表示，暫未知患者染疫前腸道微生態是否已失衡，但據其他疾病經驗，估計原本已有失衡者免疫力較低，易染新型冠狀病毒，但亦有可能是原本腸道生態平衡的人染疫後才失衡。

中大據研究結果，研發出益生菌配方，作為補充劑改善腸道生態及提高抵抗力，預計三四個月內推出市面。中大醫學院長陳家亮說，補充劑並非藥物，但其他呼吸道病毒的經驗顯示，腸道益生菌有助預防染病和減輕病情，預計今年底會展開為期一至兩年臨牀研究，了解益生菌對新型冠狀病毒是否亦有類似功效，以及所需服用分量等，若證實有此功效，料益生菌可作為藥物治療新型冠狀病毒。

（抗疫新階段）