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港聞二

私院新冠檢測貴深圳9倍 何栢良倡允赴粵澳驗

【明報專訊】港府將推港版健康碼，以恢復粵港澳三地人流，據悉，港府暫不傾向資助市民檢測以獲取健康碼。本港有私家醫院的套餐式收費（包括醫生費用），為港大深圳醫院的10倍；有私家醫院醫生表示，私營化驗所收取約1000元檢測費，而整個程序涉及醫生費、租金、試劑成本等，其中外國試劑成本達600至700元，預料整體價格下調空間不足兩成。港大何栢良建議仿效中港貨車司機安排，容許市民在內地或澳門測試，另可考慮不需經醫生評估即接受測試，以降低費用。

本港初步有8個認可檢測機構，包括5間私家醫院及3個私營化驗所，當中養和醫院已公布套餐收費價格，連同醫生診症及測試報告，費用為2000元（港元，下同）；而另外4間私家醫院及其中一間基因公司，目前檢測費介乎985元至3500元不等，當中未包括醫生費（見表）。

化驗所最平千元 港深醫院192元

內地與澳門檢驗價遠低於香港。據澳門衛生當局公布，獲豁免集中醫學觀察的特定人員、跨境學生等可免費檢測，其餘特定人士每次不多於84元；市民常規病毒測試每次175元。

港大深圳醫院院長盧寵茂表示，該院原本檢測費約175元（160元人民幣），經省政府集中採購及動員私營基因廠家，試劑成本再下調，檢測費只需82元；另加醫生費110元（100元人民幣），整體價格只需192元，即養和收費的十分之一。

何栢良倡不見醫生直接測

郭家麒促衛署診所免費驗

港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，本港檢測成本昂貴，難普及至一般市民，建議仿效中港貨車司機的安排，容許市民於內地或澳門接受測試。他說，本港規限要先見醫生才可測試，但認為無病徵市民檢測以取得健康證明，不是身體檢查，似疫廈居民篩查的做法，大部分居民都不需見醫生，建議港府在第二階段考慮不見醫生的新安排，以降低檢測價格。

據醫務化驗師《專業守則》，註冊醫務化驗師不得在未有註冊醫生、牙醫、獸醫等轉介下，進行醫務診斷或治療的化驗。身兼醫生的立法會議員郭家麒指出，守則原意是保障消費者，避免花費大量金錢接受不必要檢測，他不認同要為健康碼特事特辦，豁免醫生評估，認為衛生署應設立特定診所為市民免費檢測。

私院醫生：歐美試劑貴 收費難降兩成

有私家醫院醫生透露，部分私營化驗所使用歐美等地的試劑，成本價約600至700元，連同薪金、租金等開支，大約會收取1000元化驗費。他認為，若日後測試規模增加，相信可進一步調低整體收費，料下調空間不足兩成，現時情况反映本港醫療成本遠高於內地及澳門。

據悉，市民的檢測樣本呈陰性後，負責化驗的認可化驗所需額外將市民姓名、出生日期、身分證明文件號碼、採集樣本日期、轉介醫生等資料輸入至衛生署電子平台。有化驗所人員稱要額外人手輸入資料，形容造成檢測「瓶頸位」，建議衛生署改善系統，避免工序重複。

明報記者

（抗疫新階段）

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