援港方案未出爐傳難產 台行政院：待更細緻規劃

陸委會：規劃大體完成 沒難產問題

陸委會發言人邱垂正稱，相關專案規劃已大體完成，但隨着香港情勢快速變化，及政府對港區國安法立法情形的掌握，需作更完整細緻的規劃，「沒有外界所說的難產或延宕的問題」。他說陸委會會加強與相關機關溝通和整合，待完成所有程序後，會適時對外說明。

有消息稱，陸委會前日已向行政院報告方案，經費來源與專屬辦公室都已經規劃好，但高層當天討論後仍有疑慮，暫不公布。台灣行政院發言人丁怡銘昨日說，「香港人道救援行動方案」尚未向行政院報告。中央社引述丁怡銘指政府非常關心香港局勢，兩岸問題由陸委會考量並對外說明，目前沒外傳的狀况。

向申請庇護者 提供基本生活

「香港人道救援行動方案」是依據「港澳條例」第18條所訂，針對申請政治庇護的港人，提供安置與照顧方案，包括對申請赴台庇護，且無法在台自行租屋的港人提供集中安置所，由官方提供基本生活、心理諮詢、醫療保險等支持；獲准居留後有就學、就業、職業訓練等輔導。

台方內部資料：民意反對公帑援港

蔡英文5月24日表態或停用「港澳條例」後，引發部分港人不滿。台灣政府隨後表示此舉並非放棄香港，又提出救援專案，由行政院組織小組跨部會協調，陸委會草擬方案。傳有內部資料顯示，各部討論過程中，民意認同人道救援的需要，但不認同以公帑支應救援專案費用；同時港人赴台的「國安」審查、就業、保險等問題也未深入討論，故方案臨時叫停。

至於現行申請赴台庇護的港人，款項是在香港募集，但捐款所剩不多。