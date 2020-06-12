英發表香港半年報告 籲重新考慮國安法立法

報告稱，港區國安法引起有政治檢控的可能，破壞現行保障香港人權、自由的承諾，違反《中英聯合聲明》。報告表示，中國仍有時間重新考慮是否立法，以尊重香港的高度自治和中國的國際義務，否則英國會修訂英國國民海外護照（BNO）的安排，容許BNO持有人在英國生活、申請讀書及工作12個月，而且可延長，提供成為英國公民的途徑。

指動盪非純治安問題 籲政治解決

報告又提到，動盪不能單純視為是治安或經濟的問題，要求中國政府與香港人和特區政府以政治對話，一起解決張力。

不接受示威暴力 冀立選公正

報告強調，英國一致且明確地表示不能接受示威者的暴力和破壞，選舉提供和平表達意見的機會，希望9月立法會選舉能在公開、公正，以及不受暴力、恐嚇的情况下進行。

周浩鼎：外國說三道四 明顯靠害

民建聯立法會議員周浩鼎稱，反對外國干預香港事務。他批評報告充斥偏頗觀點，更令人憤怒的是抹黑中央政府，指摘訂立港區國安法傷害一國兩制；而過去一年黑暴恐怖主義禍港，中央眼見香港未能立23條，終出手立國安法維護香港市民安全，是天經地義，「外國來說三道四干預反對，看來就是要見到中國四分五裂才安心，明顯靠害」。

尹兆堅：示威者暴力由警暴造成

民主黨尹兆堅批評，「香港的建制派後知後覺，半年報告已寫了20多年」，英國作為《聯合聲明》的締約國，對香港有道義。他認為報告內容大致公允，但對報道指示威者暴力那點有保留，雖認為有暴力是不理想，但示威者在運動後期有如此大反應，是「警暴」造成，希望英國看到因果。