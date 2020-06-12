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8勞處員工同日遭免署任 顏武周降回二級助理主任

【明報專訊】8名勞工處公務員前日遭免去署任的職位（de-acting），當中包括去年曾發起公務員集會、近日表明參與反「港區國安法」罷工公投的新公務員工會主席顏武周，顏對此感到難過及抱歉，認為事件打擊部門士氣，亦傷害公務員體系，促政府解說。有公務員工會指予人感覺是打擊工會發言人，難免令公務員隊伍中瀰漫「白色恐怖」。

稱職級空缺近年新高 停任準則不明

顏武周去年11月獲升為署理一級助理勞工事務主任，至前日遭「降回」二級助理勞工事務主任。他在工會facebook表示，處方強調署任是「行政需要」，需要完了，便停止此安排，但他指此類署任應在開始署任時表明，而他署任職級的空缺是近年新高，他不知處方以什麼準則決定是這8名員工要停止署任，而事件發生在更換公務員事務局長後，難免引人懷疑，促政府解說。

部分人無參與反修例集會

顏武周向本報稱，8名受影響員工中，部分並非工會成員，有人並無參與反修例集會。

梁籌庭：鮮有8人同免署任

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭解釋，署任分為符合資格準備晉升的署任，或因上級放假而短暫署任，以往鮮有8人遭同時免去署任職位，一般免去署任可能因原打算開設的職位不獲批，或因署任員工表現不佳，「但免去署任有90幾個理由」。梁認為，今次免去署任予人感覺是打擊工會發言人，且難免令公務員隊伍中瀰漫「白色恐怖」，「公務員被凍薪，士氣已極度差，無人開心」。

勞工處：署任填補崗位 無升職含意

對於事件是否涉秋後算帳及打擊工會發言人，公務員事務局回覆不評論個別個案，稱各部門根據公務員事務局既定指引和公務員事務規例安排，部門可用署任安排應付管理或工作需要，或考驗有關人員是否勝任較高職位。勞工處回覆稱不時因應運作需要，按公務員事務局的既定指引和《公務員事務規例》委任人員署任以填補不同崗位，這些非實任職位的署任安排旨在委任人員執行懸空崗位的職責，並無升職的含意。

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