律師會籲國安法公開審訊 設陪審團 認人大有權立法 冀克制行使權力

【明報專訊】全國人大常委會將就港區國安法立法，香港律師會昨提出初步意見，承認人大根據《憲法》有權決定、訂立維護國家安全法例，但冀克制行使權力；意見書並提出建議，包括需符合《公民權利和政治權利國際公約》（ICCPR）適用香港的有關規定，並稱原則上罪行應獲公開審訊、以陪審團形式進行，亦不應另設法庭。
本報曾向律師會會長彭韻僖查詢，為何認為應有陪審團審訊、以及毋須另設法庭，律師會發言人其後稱就意見書內容無補充。
律師會在意見書表示，明白人大是中國最高國家機關及立法組織，根據《憲法》有權決定、訂立維護國家安全法律，但引入適用於香港的法例時，應克制行使權力，以維持大眾對一國兩制方針，以及香港法治的信心；並稱懇切要求立法程序具透明度、人大常委會充分考慮港人意見。
冀有嚴格清晰定義 無追溯力
意見書又稱，法例應按普通法原則而訂立，必須符合ICCPR中適用於香港的有關規定，令港人的人權可獲得妥善保障。至於法例訂立的罪行，律師會認為必須有嚴格及清晰定義、無追溯力，刑罰亦應合理、必要及合乎比例。
指派法官勿分國籍 國安機構須遵港法
律政司長鄭若驊早前稱，設特別法庭審理國家安全罪行是好事；律師會認為，不應另外設立法庭，又指原則上應公開審訊，並以陪審團形式進行，並稱指派法官審理案件時，應根據其司法、專業才能，不應以國籍為標準。至於人大通過的港區國安法《決定》提及，中央政府維護國家安全的機關，可根據需要在港設機構，律師會明言國家安全機構必須遵守特區法律、受特區法院管轄。
行政署拒答問大會 楊岳橋：林鄭沒膽
另外，公民黨早前要求特首林鄭月娥到立法會出席特別答問大會，行政署昨日回覆稱，港區國安法屬特區自治範圍以外，因港區國安法內容仍待制訂，目前尚未公開，現階段特首回應立法會議員提問是為時過早，亦不可行，不會應要求出席。
公民黨黨魁楊岳橋認為，港區國安法事關重大，負責任的特首都應該回應，質疑林鄭月娥沒有膽量。