律師會籲國安法公開審訊 設陪審團 認人大有權立法 冀克制行使權力

本報曾向律師會會長彭韻僖查詢，為何認為應有陪審團審訊、以及毋須另設法庭，律師會發言人其後稱就意見書內容無補充。

律師會在意見書表示，明白人大是中國最高國家機關及立法組織，根據《憲法》有權決定、訂立維護國家安全法律，但引入適用於香港的法例時，應克制行使權力，以維持大眾對一國兩制方針，以及香港法治的信心；並稱懇切要求立法程序具透明度、人大常委會充分考慮港人意見。

冀有嚴格清晰定義 無追溯力

意見書又稱，法例應按普通法原則而訂立，必須符合ICCPR中適用於香港的有關規定，令港人的人權可獲得妥善保障。至於法例訂立的罪行，律師會認為必須有嚴格及清晰定義、無追溯力，刑罰亦應合理、必要及合乎比例。

指派法官勿分國籍 國安機構須遵港法

律政司長鄭若驊早前稱，設特別法庭審理國家安全罪行是好事；律師會認為，不應另外設立法庭，又指原則上應公開審訊，並以陪審團形式進行，並稱指派法官審理案件時，應根據其司法、專業才能，不應以國籍為標準。至於人大通過的港區國安法《決定》提及，中央政府維護國家安全的機關，可根據需要在港設機構，律師會明言國家安全機構必須遵守特區法律、受特區法院管轄。

行政署拒答問大會 楊岳橋：林鄭沒膽

另外，公民黨早前要求特首林鄭月娥到立法會出席特別答問大會，行政署昨日回覆稱，港區國安法屬特區自治範圍以外，因港區國安法內容仍待制訂，目前尚未公開，現階段特首回應立法會議員提問是為時過早，亦不可行，不會應要求出席。

公民黨黨魁楊岳橋認為，港區國安法事關重大，負責任的特首都應該回應，質疑林鄭月娥沒有膽量。

明報記者

（港區國安法）