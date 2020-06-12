塞肛翁主診醫：探肛拔出布狀物 憂涉虐老倡報警

另一醫生探肛未見 兩助理發現

中度智障、半身癱瘓的事主王志成（終年60歲），2016年1月31日在牛頭角定業街劍橋護老院因肚瀉送院，其間被發現肛門有異物，同年2月2日零時因肺炎不治。

時任聯合醫院內科醫生李振龍指出，死者2016年1月31日下午送往急症室，約兩小時後轉至內科病房，為評估死者是否患有上消化道出血，他遂於當日下午4時作探肛檢查，當時無發現死者肛門有異物。

健康服務助理李全新供稱，他在死者入院當晚為其換片，見到肛門有異物凸出而感奇怪。另一助理孫秀蘭表示，她隨後逐一拔出肛門內的異物，包括紗布狀物及疑似用於黏貼尿片的膠貼，並向護士反映。

死者主診醫生、時任聯合醫院內科醫生黃泰釗（小圖）供稱，死者2016年1月31日入院時氣促及嘔吐，初步診斷為腸胃炎及肺炎。翌日早上，黃收到同事匯報稱前一晚從死者的肛門拉出異物，於是立即為死者探肛，發現肛門有兩毫米裂傷，並從中拔出一塊沾有大便的布狀物。

護老院創辦人陸艾齡將作供

庭上透露，劍橋護老院創辦人兼董事陸艾齡與妹妹陸艾思將出庭作供。聆訊今續。

【案件編號：CCDI43/16】