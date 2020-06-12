港聞

港聞二

塞肛翁主診醫：探肛拔出布狀物 憂涉虐老倡報警

【明報專訊】入住牛頭角劍橋護老院的六旬中度智障男子，2016年不適入院，被醫護發現肛門塞有異物，入院兩日後不治，死因庭昨繼續聆訊。病房職員供稱，為事主換尿片時發現其肛門被塞異物，拉扯下發現為紗布及用作黏貼尿片的膠貼。主診醫生稱，因擔心事件牽涉虐待老人，故建議家屬報警。

另一醫生探肛未見 兩助理發現

中度智障、半身癱瘓的事主王志成（終年60歲），2016年1月31日在牛頭角定業街劍橋護老院因肚瀉送院，其間被發現肛門有異物，同年2月2日零時因肺炎不治。

時任聯合醫院內科醫生李振龍指出，死者2016年1月31日下午送往急症室，約兩小時後轉至內科病房，為評估死者是否患有上消化道出血，他遂於當日下午4時作探肛檢查，當時無發現死者肛門有異物。

健康服務助理李全新供稱，他在死者入院當晚為其換片，見到肛門有異物凸出而感奇怪。另一助理孫秀蘭表示，她隨後逐一拔出肛門內的異物，包括紗布狀物及疑似用於黏貼尿片的膠貼，並向護士反映。

死者主診醫生、時任聯合醫院內科醫生黃泰釗（小圖）供稱，死者2016年1月31日入院時氣促及嘔吐，初步診斷為腸胃炎及肺炎。翌日早上，黃收到同事匯報稱前一晚從死者的肛門拉出異物，於是立即為死者探肛，發現肛門有兩毫米裂傷，並從中拔出一塊沾有大便的布狀物。

護老院創辦人陸艾齡將作供

庭上透露，劍橋護老院創辦人兼董事陸艾齡與妹妹陸艾思將出庭作供。聆訊今續。

【案件編號：CCDI43/16】

上 / 下一篇新聞

楊潤雄：《榮光》政治宣傳 《熱愛基本法》不是 中學校長會：政治眾人之事 學生也是人
楊潤雄：《榮光》政治宣傳 《熱愛基本法》不是 中學校長會：政治眾人之事 學生也是人
疑允音樂試演奏《榮光》 教師不獲續約 香島函家長 重申屬「傳統愛國學校」
疑允音樂試演奏《榮光》 教師不獲續約 香島函家長 重申屬「傳統愛國學校」
師訓涵操守 教協質疑教局新培訓動機
師訓涵操守 教協質疑教局新培訓動機
許智峯檢控獲批 西灣河開槍警須出庭 首宗警「非法武力」被控 許籲律政司勿介入
許智峯檢控獲批 西灣河開槍警須出庭 首宗警「非法武力」被控 許籲律政司勿介入
陶輝：6．12有官困隧道 射催淚彈別無他法
陶輝：6．12有官困隧道 射催淚彈別無他法
激光筆襲警案 警：為護同事 射眼不避
激光筆襲警案 警：為護同事 射眼不避
認藏自拍棒襲警 岳衣男否認拒捕
認藏自拍棒襲警 岳衣男否認拒捕
涉藏手槍390發子彈 售貨員被拒保釋
涉藏手槍390發子彈 售貨員被拒保釋
校園眾矢之的 曾赴理大救人校長河流為喻：上游政治矛盾不解 下游學校受殃
校園眾矢之的 曾赴理大救人校長河流為喻：上游政治矛盾不解 下游學校受殃
教局屢批學生校內宣政見 英華本土堅持表達 盼播啟蒙種子
教局屢批學生校內宣政見 英華本土堅持表達 盼播啟蒙種子
教聯會：有人擅用師生名義政治表態
教聯會：有人擅用師生名義政治表態
紅磚復修 痕迹褪去 烙印心中 曾視理大為家 學生：學校已失意義
紅磚復修 痕迹褪去 烙印心中 曾視理大為家 學生：學校已失意義
大學籌款難上難 嶺大：相較影響不算大
大學籌款難上難 嶺大：相較影響不算大
懲教員收燒鵝燒鴨判社服令
懲教員收燒鵝燒鴨判社服令
律師會籲國安法公開審訊 設陪審團 認人大有權立法 冀克制行使權力
律師會籲國安法公開審訊 設陪審團 認人大有權立法 冀克制行使權力
8勞處員工同日遭免署任 顏武周降回二級助理主任
8勞處員工同日遭免署任 顏武周降回二級助理主任
罷工公投再增5工會 敲定7投票站
罷工公投再增5工會 敲定7投票站
英發表香港半年報告 籲重新考慮國安法立法
英發表香港半年報告 籲重新考慮國安法立法
援港方案未出爐傳難產 台行政院：待更細緻規劃
援港方案未出爐傳難產 台行政院：待更細緻規劃
國際特赦：濫射催淚彈 去年全球80宗
國際特赦：濫射催淚彈 去年全球80宗
萬宜東壩現火光疑爆炸 警拘4漢
萬宜東壩現火光疑爆炸 警拘4漢
私院新冠檢測貴深圳9倍 何栢良倡允赴粵澳驗
私院新冠檢測貴深圳9倍 何栢良倡允赴粵澳驗
祿泉樓添一初步確診 零本地感染料斷纜
祿泉樓添一初步確診 零本地感染料斷纜
中大研究：確診者腸道惡菌多九成
中大研究：確診者腸道惡菌多九成
昨33.9℃入夏最熱 西貢5行山客不適1死
昨33.9℃入夏最熱 西貢5行山客不適1死
港大生心理健康App揚威國際
港大生心理健康App揚威國際
希望聯盟擬派3人出選立會 田北俊：冀取關鍵幾票令議會和諧 關鍵時刻站港人一方
希望聯盟擬派3人出選立會 田北俊：冀取關鍵幾票令議會和諧 關鍵時刻站港人一方
5發起人函人大 盼港人執國安法
5發起人函人大 盼港人執國安法
西環工廈墜石屎 擊中冷氣工後腦
西環工廈墜石屎 擊中冷氣工後腦
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】街站初體驗 袁彌昌與學生區議員彭卓棋對罵
【Emily】街站初體驗 袁彌昌與學生區議員彭卓棋對罵
【Emily】特首簽署國歌法 罕有發相
【Emily】特首簽署國歌法 罕有發相
【Emily】通緝令啤牌慢必無份 盼出麻將
【Emily】通緝令啤牌慢必無份 盼出麻將
【Emily】「對政府事務必要」 宋哲張勇免檢疫
【Emily】「對政府事務必要」 宋哲張勇免檢疫
【Emily】談年輕人抗爭 卿姐再提當年瞓街
【Emily】談年輕人抗爭 卿姐再提當年瞓街
【Emily】大聯盟折扣商戶 搵譚sir做生招牌？
【Emily】大聯盟折扣商戶 搵譚sir做生招牌？