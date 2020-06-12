大學籌款難上難 嶺大：相較影響不算大

嶺大副校長莫家豪稱，社會事件「㷫恰恰」時間，確有捐款人「耍手擰頭」，「當時氣氛很差，他們會問為何大學生這般？」以他所知，各大學都面臨相似情况，而且疫情下難面對面造訪、動之以情籌款，經濟轉差亦影響意欲。他稱，嶺大相較下所受影響不算大，仍有不少捐款人支持校方發展，願意資助師生研究。另有大學高層稱，大學於反修例運動中予人有「不太好的觀感」，的確令捐款人卻步，捐款金額有減，但學校所受衝擊有別，因個別大學過去「吸金」力較高，或有較大影響。

政府推「第八輪配對補助金計劃」，為期3年，由2019年7月開始至2022年6月結束，提供最多25億元的配對補助金，以協助公帑資助專上教育院校開拓經費來源、提升教育質素和推動捐獻文化。翻查立法會文件，截至2020年1月，參與院校（8間資助大學、香港演藝學院、職業訓練局）就第八輪配對補助金計劃獲得的私人捐款，以中大11.94億元、科大11.47億元、港大7.77億元較多。

（反修例風暴一周年）