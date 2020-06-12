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紅磚復修 痕迹褪去 烙印心中 曾視理大為家 學生：學校已失意義

【明報專訊】去年11月理大爆激烈衝突，屹立多年的紅磚建築，一度火光熊熊，深印在港人腦海。事隔多月，理大校內回復生氣，當時留守理大多天的學生會前署理會長胡國泓亦再踏足校園，但曾視理大為家的他，如今卻不想回校，「學校已失去意義……只是一個歷史紀念碑」，校內每個角落，都叫他想起理大一役中大大小小的故事。

體育館考試 入目不見試題

盡是中水炮同學冲身身影

去年11月前，胡國泓一直認為理大是安全的地方，「遊行完回理大，總有回到家、安心的感覺」。直至理大爆激烈衝突，警方圍困理大13日，胡國泓身為學生會成員，選擇留守校園協助有需要的理大生。胡國泓生活的地方，驟變成生存的地方，「每天醒來到處開開門，看看有沒有食物、有沒有水」，如看到「核災後的世界」。理大圍封的日子，深深烙印他的腦海中，早陣子正值考試，他於體育館考試期間，映入眼簾的不是試題，而是大批被水炮車擊中的學生抖着身子，跑進館內冲洗的畫面。

「如無必要，我都不想回來，這裏太多故事了」。除了當時的夢魘，隨之而來有更多內疚及不安。早陣子社交程式屢傳出要拘捕與理大事件有關的人，着人「執屋」，他正值考試階段，也感惴惴不安，「想過要不要send email給professor說自己可能被捕，考不了試」。他笑言，作為大學生，也曾憧憬大學生活，「有好的朋友圈子、讀好書、搵好工」，但後兩者已被或會被捕的陰霾掩蓋。在留守與一份好工之間，他堅稱還是會選擇留下，「我內疚不是做錯，我覺得自己做得不夠多」。他憶起理大事件中，有不少被圍困的人明顯陷入情緒問題，但他只可眼睜睜看着，遺憾未可與他們建立互信、幫助他們，「每次有理大事件的人被拉被起訴，總會想我曾否遇過他們，當時可以做多些什麼幫到他們」。

稱學校愈加封閉 學生更關心政治

社會滿城風雨、人言藉藉，校園的復修工程把事件的痕迹磨去，胡國泓卻感學校愈來愈封閉，打壓政治討論，也明言不准舉辦政治成分的活動，認為這是故意粉飾太平。他認為，在校內作為學生，可以噤聲不談政治；校外作為香港人，仍會為社會發聲，「學生只會愈來愈關心政治，新入來的（學生）會愈來愈黃……因為香港的前途，就是他們的前途」。

（反修例風暴一周年）

相關字詞﹕胡國泓 理大對峙 反修例運動 反修例風波 反修例一周年

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