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教局屢批學生校內宣政見 英華本土堅持表達 盼播啟蒙種子

【明報專訊】與港人共度反修例炎夏，去年開學前的8月，10多名英華書院學生成立了「反修例運動關注組」，外面烽煙四起，回到校園，抗爭聲音續滋長。至近日，他們改名為「英華本土」，盼宣揚本土意識及文化，在校播政治啟蒙種子。校園往日被視為「安全網」，今次運動掀起「校園抗爭」，氣氛難抽離社會。英華生回想多次行動，不少都是緊急號召，如去年11月民間大三罷「黎明行動」，有初中生因在校門外播放《願榮光歸香港》，突然被防暴警察拘捕。事件觸發更多同學不滿，罷課人數攀至高峰，共逾250人移師操場自修。

瀏覽關注組Instagram，約90條帖文，獲3400多個帳戶追蹤，學生組織、關注組以此「connect（連繫）」。Instagram記錄幕幕片段，不少行動都是緊急發起，關注組Jerry（化名）憶述9月13日，得知學校旁西九龍裁判院有被捕者審訊，20多名同學因此朝早臨時決定罷課，到學校裁判院聲援，「幫義士撐傘，支持他們」。

教育局多次強調學生不應在校內舉行宣示政治立場的行動，校園不是政治角力的場所。另一方面，學生堅守他們在校應有自由表達，認為校方打壓。關注組Tom（化名）稱，有次發起「音樂快閃」，部分同學戴頭盔、口罩等在操場奏《願榮光歸香港》，校方不允學生拍攝，促刪除照片、沒收頭盔等，很多學生對校方處理手法不滿，「包圍教員室」促涉事教師交代，事後關注組多次與校方周旋，辦師生對談會等。Jerry表示，與校方對話時均以禮相待，從沒指罵校方。

聞《禁蒙面法》實施 師生同拭淚

雙方也不是只有針鋒相對。10月4日，教育局致函學校提醒《禁止蒙面規例》午夜起生效。英華生Hank（化名）稱，當天學生應校方要求到禮堂聽宣布，無不懷着沉重心情。離開時，有同學禁不住在走廊流淚，亦有老師拭淚，Hank稱這場面令他感動，有身處戰亂之感。

00後英華生Tom回想最深刻的是9月2日首次於操場叫喊口號。「我們這代錯過了反高鐵、反國教，在保衛香港本土價值上錯過很多。今次反修例運動是我們第一次用學生身分表達……即使我們做的事不甚有成效、迴響很小，但至少是做應當做的事。」

（反修例風暴一周年）

相關字詞﹕中學 反修例風波 反國教 反高鐵運動 英華書院

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