港聞

港聞二

校園眾矢之的 曾赴理大救人校長河流為喻：上游政治矛盾不解 下游學校受殃

【明報專訊】反修例運動由街頭蔓延至校園，一年間逾3660名學生被捕，教育局亦接獲逾192宗涉及教師的投訴個案，外間要求校長作「黃、藍」政治表態，學校腹背受敵，大學校園更是烽煙四起。寧靜的校園，這一年頓成「戰場」。特首說教育不可以是「無掩雞籠」，內地官媒指香港教育需「刮骨療毒」。不過，曾在理大圍困事件參與營救學生的何玉芬校長會這樣比喻：現時河流受污染，學校處於河流的「下游」，若不處理「位於上游」的政治事件、梳理矛盾，下游出現的問題只會不斷重複。

【系列之五】

明報記者 黃焯謙 蕭愷情 魏綺婷

「在過去這一年，未見過年輕人與學校行政人員或老師，之間張力如此大，帶來很多壓力」，去年反修例風波爆發，校園捲進政治風眼，身兼中學校長的輔導教師協會副主席何玉芬說，近一年來絕大部分教師付出雙倍努力，維持教育專業，望各界包括教育局，別將矛頭指向教育。

稱教師縱有政治取向 在校完全放下

去年9月甫開學，不少學生在校園叫口號、組人鏈反修例，甚至罷課、以雜物在校園堵路。何玉芬說，學校一直反對暴力、不贊成罷課，校方大可用校規禁止，有學校循此方法，卻發覺不奏效，學生的回應更激烈，「犯規不一定不罰，但我不一定即罰，要先理解行為」。忙於處理學生行為情緒之際，何玉芬說，有校長遭校友甚至家長質疑，要求他們表明政治立場，「外人以為教師很想表達其政治立場，大部分教師其實很不想」。她說，教師縱有政治看法及取向，但在校會完全放下。

指學校禁論政治危險 偏離教育本質

何玉芬堅持學校政治中立，不准在校宣揚政治訴求和行動，但稱不等同政治討論要絕迹校園。她認為，政治屬學生關心議題之一，在互相尊重前提下，學生可說出己見，校方再提供其他角度觀點，讓學生突破盲點。她說禁止討論做法危險，「連在平和環境理性討論、溝通都不准，（學生）偏執會永遠偏執」。她又稱，若校方刻意迴避中港關係、政治等課題，才是偏離教育本質，將教育政治化，並加強學生視學校為「高牆」的印象。

反修例事件爆發至今一年，校園紛擾未止，生物科出身的何玉芬，以河流作喻，稱教育界正面對的問題猶如河流水質受污染，位處下游的學校努力將問題減低、梳理矛盾，但歸根究柢問題始於上游，「永遠不處理上游，下游將現時做的事不斷重複」。至於什麼處於上游？她認為是政治事件，要交給政治人物解決，「如果社會事件未平息，學校面對的張力會繼續存在」。

中學文憑試歷史科取消試題事件，惹起行政干預教育爭議。何玉芬稱，當局今次沒運用數十年來行之有效的試題檢討機制，直接用權力對題目下判斷，擔心日後或致教師喪失專業判斷，變了從政治角度考慮題目，「要想人家如何想我的政治論述」，令教育界面臨危機。她問道，只為以免業界極少數人偏離專業，教育界是否要面臨「全面監控、層層監控」，令大部分教師在擔憂下工作。

籲各界公道評論 「教師雙倍努力維持專業」

近月教育界連遭批評，由特首林鄭月娥稱教育不可以是「無掩雞籠」，到內地官媒指香港教育需「刮骨療毒」。何玉芬說，過去一年絕大部分教師，以雙倍努力維持其教育專業，包括處理師生關係、教學等，認為社會各方包括教育局，須公道評論教育界工作；而若外界冀教育做得更好，應留空間予業界，處理其專業工作，減少臆測及指點，「當你不斷說一班人好差，若你多講幾次，大家都這樣說，他們真的會變得很差，好的人也不願進入教育界」。

（反修例風暴一周年）

相關字詞﹕反修例一周年 罷課 無掩雞籠 刮骨療毒 理大對峙 教育界 反修例風波 何玉芬

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