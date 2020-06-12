認藏自拍棒襲警 岳衣男否認拒捕

被告陳以晉（19歲）為香港專業教育學院（IVE）高級文憑學生。被告承認兩罪的控方案情指出，2019年9月15日晚上10時25分在北角英皇道近油街一帶，有包括被告在內約10名示威者聚集，案發時為機動部隊成員、督察馬智聖與其他警員接報前往驅散，其中被告與4名示威者經七海商業中心旁小巷逃進一個露天停車場，惟被馬智聖截停，當時被告站着，另外4人在車間匿藏。

之後其中一人嘗試逃離，被告突從背包拿出一支已拆掉固定電話部分的自拍鋁棒，從後打馬智聖的背部。馬智聖轉身以警棍還擊，但被告再用自拍棒多打馬智聖左肩5次才逃走，但一度倒地，及後起來逃至小巷時被制服。醫療報告稱馬智聖左肩觸痛，右腳踝浮腫及骨折。

警稱制服時被告不斷掙扎 拉扯警棍

受襲的馬智聖就被告否認的拒捕罪出庭供稱，當晚被告逃離時倒地，再站起拔足發力一刻，被告右腳踩中馬智聖的右腳踝，令馬倒地扭傷。被告之後嘗試爬越停車場旁黃色圍板時，高級警司林鴻釧趕到欲拉下被告，但反遭被告「四兩撥千斤」致失平衡跌向馬智聖，馬智聖、林鴻釧因此相撞雙雙倒地。

被質疑用警棍壓人 指學用時有教

馬智聖又供稱，被告被制服期間不斷掙扎，警員17678嘗試單手箍被告上半身，但被告反手「鬥力」拉扯該警員另一隻手所持的警棍，對方當時大呼「唔好再搶我支警棍」，在旁的馬智聖見狀亦嘗試以警棍兩壓被告，但仍無法將被告按在地上。

辯方盤問時質疑馬智聖為何要用警棍壓被告而不用雙手，馬智聖稱警棍要隨時戒備，以防被告襲擊同袍，又稱「學（用）警棍嗰陣，教可以用嚟壓人」。另辯方庭上播放新聞直播片段，顯示被告被制服後，曾遭警近距離噴胡椒噴霧，馬認出該警員是17678。案件今續。

【案件編號：ESCC2146/19】

（反修例風暴）