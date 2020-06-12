激光筆襲警案 警：為護同事 射眼不避

曾報稱空中服務員的被告郭麗芬（28歲）現職金融經理，被控去年8月10日在尖沙嘴彌敦道與加連威老道交界襲擊警員朱冠強。

稱視線從未離開被告 遭質疑不合理

隸屬油麻地警署特遣隊的防暴警朱冠強接受辯方盤問稱，就算被激光照射眼晴，他的視線從未離開被告。辯方稱正常人被激光筆照射眼睛會擰頭迴避，質疑其說法不合理，惟朱反駁「為阻止激光筆傷害我及同事，我都會追住個光束來源，即使佢會永久損害我視力」。

呈堂片段中顯示被告被制服倒地時身下有一綠色光點，辯方稱綠光可能是他人照射，但朱說「不可能」，堅稱被告當時手持他深信是激光筆的物體，雖然他看不到激光筆之後如何掉在地上。辯方最後指出，被告只是路人，沒有用激光筆照向警方。朱不同意。

事後檢獲涉案激光筆的警長曾超剛供稱，當晚看到同袍制服被告故上前支援，在拘捕位置近1米發現激光筆，遂將它檢走，他返回警署後才得悉朱遭激光筆襲擊。案件6月22日續審。

【案件編號：KCCC2112/19】

（反修例風暴）