陶輝：6．12有官困隧道 射催淚彈別無他法

立會衝擊上級決定不行動 感氣餒

另外，去年7月1日示威者衝擊立法會大樓，過程中警方並無介入執法。陶輝稱當日他和約700名警員在添美道戒備，已準備驅散示威者，但他們無收到指令。他不知道為何上級決定不行動，這令他感非常氣餒（extremely frustrating）。他相信其他國家政府都不會容許示威者入侵和破壞政府大樓，但這亦顯示政府當局的高度容忍。

陶輝是其中一名負責6．12行動的指揮官，他接受《南華早報》專訪稱，當日有數以千計示威者向立法會推進，警方最初使用胡椒噴劑，但示威者堅決向立法會進發。他當時獲通知，有數輛政府車輛自早上起被困隧道，其中一輛載有一名政府官員，警方須協助撤離。

他續說，若警方向人群推進，在隧道上方的示威者可能會向警員投擲磚頭或其他物件。至下午約3時，他下令發射催淚彈，形容這是最有效率的方法，否則有可能導致大量警員傷亡；但他不肯定自己是否第一個下令發射催淚彈，亦拒絕透露更多，稱現時有一宗關於警方行動的司法覆核案件正進行。

稱自己非為京工作 信警隊「拯救」香港

作為英國公民及香港永久居民，陶輝稱自己並不是踐踏人權，也不是做北京指派的政治任務（Beijing's dirty work），而是履行警察維持法律和秩序的職責。他稱自己是為香港政府工作，是服務香港市民，縱然市民可能不同意警隊近日所做的事，但他相信警隊所做的是「拯救」香港，避免走向更差局面。

（反修例風暴）