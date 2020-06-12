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許智峯檢控獲批 西灣河開槍警須出庭 首宗警「非法武力」被控 許籲律政司勿介入

【明報專訊】民主黨立法會議員許智峯早前向法庭提出私人檢控，控告一名警員涉去年11月在西灣河近距離向示威者開槍。許智峯昨稱，法庭已受理「意圖造成身體嚴重傷害而射擊」、「罔顧他人安全的情况下發射彈藥」等3罪的檢控申請，將傳召涉事警員出庭應訊。許形容，本案屬反修例運動以來，首次有警員因使用非法武力而遭受檢控，意義重大，認為律政司應交由法庭自行處理案件。

律政司：倘涉政治濫用 有責任截停

保安局長李家超、警方及律政司均以進入司法程序為由不作評論。另律政司表示，根據《裁判官條例》，律政司長有權介入私人檢控程序；若認為無合理定罪機會、違反公衆利益又或基於政治因素利用私人檢控構成濫用司法程序造成不公，律政司長有責任介入並停止相關的法律程序，以維護公義。

3控罪獲批 一罪罪成可囚終身

許智峯表示，法庭昨發出書裁決，受理他就「意圖造成身體嚴重傷害而射擊」、「罔顧他人安全的情况下發射彈藥」，以及「處理槍械而其方式可能傷害或危害他人安全」控罪的私人檢控申請。根據條例，首宗控罪最高可判終身監禁，餘下兩項控罪最高判監7年。另外法庭拒絕許就「意圖謀殺」和「發射彈藥而其方式可能傷害或危害他人安全」控罪的申請。

申兩事主匿名 許：警須為行為負責

許稱，法庭亦將發出傳票，要求當日開槍的警員出庭應訊。至於本案所涉兩名事主，許的黨友、律師楊浩然稱已向法庭申請匿名，只能以「黑衣」受害人A和「白衣」受害人B稱呼兩人。

許智峯形容，今次屬反修例運動以來，首次有警員因使用非法武力而遭檢控，認為是次檢控申請獲批的意義重大，同時向警隊發出清晰信息，將要為自己的行為承擔責任。許又說，律政司既然「口口聲聲講司法獨立」，今次應交由法庭自行處理本案，以彰顯公義，而不是介入案件，令人有「包庇警員、包庇撐警巿民」的感覺。

上周五（5日）許智峯獲法庭批出傳票，批准控告的士司機鄭國泉涉去年10月6日在深水埗危險駕駛，成為反修例運動中首宗受理的私人檢控案件；案件亦已排期8月17日聆訊，屆時鄭國泉須應訊。

明報記者

（反修例風暴）

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