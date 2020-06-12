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師訓涵操守 教協質疑教局新培訓動機

【明報專訊】教育局修訂教師培訓要求，2020/21學年起新入職教師，3年內要接受由教育局提供、有關專業操守的12小時培訓。教協副會長、中學教師田方澤表示，現時大學師訓及學校已為新教師提供專業操守培訓，對局方相關培訓內容有疑慮，「『專業操守』是否要配合政府，聽聽話話？」教協促撤回安排，教育局表示，措施是跟進「教師專業發展專責小組」建議，經「教師及校長專業發展委員會」討論，安排已經過深思熟慮，「充分考慮業界的需要及回應社會對教師的期望」。

教局：一直提供教師多元化課程

教育局昨於「政策正面睇」發文，稱一直積極為教師提供多元化課程或活動，包括由教育局專家主持或主講的講座、研討會等，而局方就《教育條例》、本港教育政策和措施及最新發展等課題提供培訓，「是理所當然，亦責無旁貸」。局方批評，「有自稱教育專業的組織凡事政治化，把推動教師專業發展的措施妖魔化」。

教協副會長、中學教師田方澤表示，大學師訓已涵蓋教師操守、角色等內容，學校亦會為新入職教師提供一至兩小時的類似課程，其他教師則多參加與教學實務有關培訓，較少再聚焦專業操守。他認為局方今次規定新入職教師接受專業操守培訓，並列明時數，做法「比較特別」。

教育局指明安排是落實「教師專業發展專責小組」建議。小組成員、教協理事張銳輝說，當時小組僅為教師培訓提原則建議，現時教育局卻推出具體做法，覺得當局「借專責小組『過橋』」。他又說，小組一直建議培訓由大學、學術機構及教育局共同提供，教育局現要求教師接受局方獨自舉辦的培訓，有違業界一向做法及專責小組建議。

教局指落實教師專業發展小組建議

成員：小組只提原則建議

教協會長馮偉華表示，培訓內容未廣泛諮詢業界，質疑當局有政治動機，批評教育局用不同手段向教育界施加政治壓力。他要求教育局撤回決定，並與業界討論，又認為「教育界不應成為政府施政失誤的代罪羔羊」，望政府勿將政治目標帶進教育。

教育同行陣線：時機不當 教師感壓力

「香港教育同行陣線」表示，教師專業發展及進修絕對是好事，但在社會爭議不斷時推出新培訓政策，時機不當，令教師感到壓力，易惹人猜想當局是否有政治動機。

相關字詞﹕教師操守 教協 教育局

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