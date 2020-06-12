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楊潤雄：《榮光》政治宣傳 《熱愛基本法》不是 中學校長會：政治眾人之事 學生也是人

【明報專訊】教育局長楊潤雄（圖）前日（10日）致函全港中小學校長，促勸止學生罷課或在校叫口號、拉人鏈、唱有政治信息的歌曲等，屢勸不改便應懲處。楊潤雄昨首次指明，反修例歌曲《願榮光歸香港》（下稱《榮光》）明顯為政治宣傳歌曲，又稱唱《熱愛基本法》非政治宣傳，是法治的教育。香港學校訓輔人員協會副會長李建文認為，不論「訓」或「輔」甚至懲處，都要思考其教育意義、學生背後動機，「懲處」是最後手段。

教育局禁校內政治表態行動，包括不許唱有政治信息的歌曲。楊潤雄昨於商台節目稱，不會正式談論是哪一首歌，不少人甚具創意，或會不斷創作及改編新歌，要視乎未來發展。主持人追問是否不允唱《榮光》？楊說《榮光》明顯為政治上宣傳的歌曲。

視乎歌曲「是否想推動一些東西」

討論引伸至其他歌曲，如帶革命故事背景的《孤星淚》（意指Do you hear the people sing）及粵語改編版《問誰未發聲》。楊潤雄認為，學生可唱《孤星淚》，要視乎環境、目標，以及會否干擾校園、影響學生學習。他又補充，並非取決於歌詞字眼，而是歌曲是否「背後想推動一些東西」。

就學生不應於校內作政治表態，倘學生於校內唱《熱愛基本法》、支持港區國安法，又是否政治信息。楊認為「熱愛基本法」是法治問題，宣傳要守法，非政治宣傳，是法治的教育。

他續稱，人大已通過訂立「港區國安法」《決定》，訂立之後將成法律一部分，屆時當局亦會於學校就「港區國安法」教育學生；稱如是一條法律，學生應遵守，是應有態度，故非政治問題。他又表示，現不鼓勵、亦無要求學生於校內推廣及宣傳港區國安法，社會各方面聲音很多，亦有人以政治活動表達，希望學生專心學習，不想學生自行做太敏感的討論；港區國安法具體條文訂立後，會製作教材解釋背後理念。

楊潤雄昨再重申於信件的立場，稱若學生屢勸不改，校方應考慮如何拿揑「訓輔」比重。香港學校訓輔人員協會副會長李建文認為，學校有恆之有效的訓輔機制，每日也有學生犯錯、違規，學校會按情况處理，期望社會及當局相信教師的專業能力。他又表示，無論「訓」抑或「輔」，甚至「懲處」，都應先考慮其教育意義，並了解學生行為動機，認為「懲處」是最後手段，「目標不是要罰到他（學生）停止這個行為，而是讓他們學習」，相信學生會理解，學校亦只需平常心處理。

訓輔協會：訓輔懲要顧教育意義

中學校長會主席鄧振強於電台節目引述國父孫中山所說「政治是眾人之事」，「學生也是人，眾人之事，大家平常心處理」。他又表示過去一年有社會事件及疫情，對學生的精神健康不理想，如學生因社會事件有困擾，希望表達意見，學校要提供渠道讓學生談談。鄧振強又指出，社會近年較少重視聆聽，學校會盡責任聆聽學生，為他們解惑。

楊：緊急假期是讓教師處理紅白事

另外，就教師罷工，楊潤雄認為教師因個人信念及政治理由置學生利益於不顧，在他而言覺得有問題。他同日亦於港台節目稱，罷課不是申事假的理由，教師雖有處理緊急私人事務的事假，但假期是用作處理紅白二事等緊急事務，並稱有教師突然不回校，是紀律問題，學校作為僱主要按程序及僱傭條例處理，教育局亦會嚴肅跟進。

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相關字詞﹕願榮光歸香港 楊潤雄 教育局

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