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【Emily】哽咽稱家人健康出問題 九東柯創盛唔競逐連任

【明報專訊】立法會選舉9月6日舉行，民建聯九龍東立法會議員柯創盛（柯仔）噚晚宣布唔會爭取連任，交代決定時兩度哽咽，話因為家人健康出問題，希望有更多時間陪伴照顧，並自稱「工作狂」，「20多年來對家人有一份愧疚」。佢話呢個決定艱難。據悉，民建聯副秘書長、黃大仙區議會前副主席黎榮浩有機會接棒出戰九龍東。主席李慧琼就話人選喺協調後交中委通過；又話柯仔工作成績有目共睹，呢段時間知道佢要兼顧家庭及工作唔容易，會全力幫佢渡難關。

柯仔話呢幾日不斷思考連任問題，黨領導層有挽留佢，但佢現階段考慮家庭為先。佢2000年起一直做觀塘區議員至今，2016年入立法會，佢承認有唔捨得。

料黎榮浩有機接棒九東

柯仔係去年區選少數「倖存」嘅建制派區議員，咁區議會工作係咪繼續？佢話只係負責小區，有能力勝任。至於接任人選，柯仔話黨內好多人才，由民建聯交代。佢會唔會喺立法會選舉助選？佢話要睇時間安排，想「停一停」陪伴家人。

早前民建聯舉辦「建港之星」，九東報名嘅除咗柯仔，仲有兩名副秘書長：黎榮浩及觀塘區議會前副主席洪錦鉉。民記其後因選管會規定取消初選。洪錦鉉接受Emily查詢時話自己無意出選。建制派喺九龍東現有3個立會議席，包括柯仔、工聯會黃國健同獨立謝偉俊；九東兩大建制派都換人，除柯仔外，工聯會料改由鄧家彪上陣。

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