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2020年6月11日星期四
港聞二
簽空表准安老院施約束 6醫裁失當 最重判除名一月 議員批太輕促警查假文書
約束可損活動力失生存意志 社署列「最後方法」
塞肛翁死因研訊 護老院更表疑有冒簽 前主管拒答
立會9‧6選 7‧18提名 民主黨民建聯工聯會未敲定名單
囚3月禁選5年覆核敗訴 官：維繫對議會信心
疫情大數據：網民普遍撐全面封關 不欣賞銅芯
港大推算湖北220萬人染疫 或97%患者未列確診
16療養復康院下周三恢復探病
港版健康碼 8檢測機構獲認可
逾百買家投訴憂受騙 一合口罩致歉：月中發貨
荃灣西九明年推區間測速 議員憂蒐車牌打壓「家長車」
村屋檢手槍子彈 拘一家三口
回收場工字鐵擊斃拾荒翁
黃藍之爭滲透生活 對立處處 政見割裂親情 黃絲女：曾信真理可辯明
警嫂示威幾致離婚 查濫暴警成夫婦共識
稱「被藍店」餐廳：港人帶仇恨食飯
感中間派生存空間小 麥嘉晉盼拉回雙方
闖立會案一人缺席遭通緝 梁繼平同沒應訊 法庭再派傳票
金融經理涉激光筆射警 辯方：證物照實物不一
誤當示威者 維修工認襲黑衫便衣
港台拍20集國安法節目 6月底播顧委會：應正面報道擁抱法例 台方：邀不同光譜表達意見
警設部門執國安法 泛民促交代從屬內地關係
宋哲張勇抵港聽意見
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【明報專訊】（請看附圖）
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