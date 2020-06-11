貿發局網上營銷 助科企拓疫後海外商機

林建岳：港抗疫產品派用場

貿發局主席林建岳表示，目前許多國家仍在努力擊退疫情，期望引入嶄新科技和解決方案，以應對未來挑戰，本港是次應對疫情獲國際認可，不少本地初創企業創新產品大派用場，如抗菌塗層、電子手環、送餐機械人等，貿發局將與商經局合作，帶領香港創科企業「走出去」拓展海外市場，除推銷出售產品，也可以出售技術授權到海外生產，以及為本地創科機構尋找融資機會。貿發局在商經局和創科局合作下，已覓得已有產品的約140間本地創科企業，包括來自科學園的初創，或參加貿發局創科比賽的機構。

東盟地區推廣 辦商貿配對

貿發局將於東盟地區推廣，6月先由泰國開始，稍後再到印尼及馬來西亞。商經局會主辦網上研討會，隨後貿發局將舉行網上商貿配對會，促進港商與海外買家及政府部門合作，又會舉行網上展覽會及在其他貿發局平台推廣；如情况許可，亦會舉辦實體活動和海外考察團。

另外，貿發局昨日舉辦第三屆初創企業培育計劃「創業快綫」決選，於21間初創企業中選出11間，包括研發機械臂的Inovo Robotics、開發清除海洋垃圾機械人的Open Ocean Engineering、開發管理即時通訊工具的imBee等。貿發局將為入選的初創企業安排一系列交流、考察及推廣活動，協助其在「疫境」中拓市場、建人脈、增曝光及覓伙伴。