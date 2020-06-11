竹園借錢男中15刀不治 鄰居控謀殺

相識20年 死者曾累疑兇失工作

黃大仙警區刑事調查隊總督察莫子威指出，53歲葉姓男死者與56歲陳姓被捕者認識超過20年，曾同任清潔工，及後成為鄰居；事主閒時會到陳家聊天及借錢。前日下午1時許，事主如常到陳家聊天及借錢，雙方其後於單位外起爭執，陳男取出一把23厘米長生果刀捅向事主，事主受傷奪門而出呼救，陳男繼續尾隨事主施襲，同層街坊見狀報警。

莫子威表示，警方到場時事主已倒臥在地昏迷不醒，隨即把他送至伊利沙伯醫院搶救，至昨凌晨零時許不治。警員於涉事單位拘捕陳姓男子，並於單位內檢獲涉案生果刀及6支氣槍。莫說，有人稱該批氣槍只作陳列用途，警方將再作檢驗。

莫續稱，事主身上約有15至16處刀傷，包括後腦、頸、手臂、手掌及腰側。警方相信，由於事主曾導致陳姓男子失去工作，故雙方積怨多年。莫表示，事主過去多次向陳姓男子借錢；二人均有案底，陳姓男子另有情緒病紀錄。

鄰居聞有人大叫「救命」

本報昨早返回華園樓案發樓層了解，涉事兩個單位均被鎖鏈鎖上，其中一個單位門外地面仍有血迹，大門遮布亦留有血漬。

涉事單位的鄰居表示，事發時曾聽到走廊有爭吵聲，及後再有人大叫「救命」及「唔好打啦」。他稱，死者過去曾與一名女性同住，但不清楚他目前是否獨居。