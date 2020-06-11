港聞

港聞二

宋哲張勇抵港聽意見

【明報專訊】全國人大常委會就港區國安法立法在即，「香港再出發大聯盟」昨舉行國安法座談會，港澳辦副主任宋哲，全國人大常委會法工委副主任、基本法委員會副主任張勇均抵港出席，聽取與會者意見。全國人大常委譚耀宗稱，會上的人都支持立法、冀盡快通過，各人主要就條例的追溯力、執法機構等問題提出關注。

本報曾向政務司長辦公室查詢宋哲、張勇是否需要檢疫，截稿前未獲回覆，翻查條例，政務司長可豁免若干人士檢疫。

會議由譚耀宗主持，其他出席者包括中聯辦副主任陳冬、譚鐵牛，全國政協副主席董建華、梁振英等，以及工商、法律、教育、青年等不同界別共39人。譚耀宗稱，昨日上下午各辦一場會議，每場約20人，每名出席者發言5分鐘表達意見。

根據大聯盟新聞稿引述，張勇會上稱國安法屬全國性法律，將依照國家憲法及立法規定，開展起草工作，並稱會以各種適當方式，廣泛聽取包括港人在內的全國各界人士意見。宋哲稱立法過程會兼顧兩地制度、法律體系的差異，不會影響港人依法享有、行使各種權利及自由，亦不會影響外國投資者的合法利益。

梁君彥稱未收任何諮詢邀請

另外，民主黨林卓廷昨於立法會會議提出休會待續，稱在人大立港區國安法前，冀議員可及時向主席梁君彥反映意見、再由梁向中央反映；梁君彥一度休會，其後稱條例未有具體內容，議員可經不同渠道表達意見，不批准休會待續，又稱自己未收到任何諮詢邀請。民主派昨在會上多次點人數，會議一度因法定人數不足流會，梁君彥在約半小時後即恢復會議。

（港區國安法）

相關字詞﹕梁君彥 港澳辦 國安法 林卓廷 基本法 港區國安法 梁振英 立法會

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