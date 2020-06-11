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警設部門執國安法 泛民促交代從屬內地關係

【明報專訊】保安局長李家超昨透露，警方正成立專責單位落實執行「港區國安法」，由警務處長鄧炳強領導，負責蒐集情報、調查及訓練人員。有建制派認同要加強情報蒐集，民主派促請李家超交代新單位與內地或可能駐港的國安機構有否從屬關係。

李家超稱法例一實施可運作

李家超接受《南華早報》專訪表示，新部門由鄧炳強領導，負責蒐集情報與證據、調查及訓練人員，法例一實施便可運作。他說成立初期會有一定數量人員，會按需要增加人手，亦可考慮加入其餘5個紀律部隊人員。他說警隊已展開成立新單位前期工作，包括審視資源、人手及支援器材。

中央政府維護國家安全的有關機關可根據需要，在港設立國安機構。李家超拒絕透露警方與可能在港設立的內地機關會如何合作，但強調內地機關有更廣闊的情報蒐集網絡，又形容他們擁有「直升機的視野」，有助香港了解全局。

保安局回覆稱，警隊計劃就相關執法事宜成立一個專責小組，職責包括蒐集情報、調查和培訓人員，人員數量按需要設定。

保安局前局長、新民黨主席葉劉淑儀稱，未有過去一年「騷亂」前，已有不少批評指香港無政治部、情報蒐集失色是「短板」。她稱回歸前香港有總督領導的安全委員會，會進行演練、與英軍聯絡；未來為保障國家安全，應設特首安全委員會，加強情報蒐集分析及與軍方就情報聯絡，但料招募人手不易，建議由有經濟、國內外視野的人出任。

民主黨林卓廷表示，較複雜的法例生效後，警方會制定程序指引讓警員對法例有充足認識，確保正當執法，更遑論如此複雜的國安法，認為難以如李家超所講在法例生效後即時執法，憂警隊屆時濫權。

（港區國安法）

相關字詞﹕警察 港區國安法 李家超

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