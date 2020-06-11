警設部門執國安法 泛民促交代從屬內地關係

李家超稱法例一實施可運作

李家超接受《南華早報》專訪表示，新部門由鄧炳強領導，負責蒐集情報與證據、調查及訓練人員，法例一實施便可運作。他說成立初期會有一定數量人員，會按需要增加人手，亦可考慮加入其餘5個紀律部隊人員。他說警隊已展開成立新單位前期工作，包括審視資源、人手及支援器材。

中央政府維護國家安全的有關機關可根據需要，在港設立國安機構。李家超拒絕透露警方與可能在港設立的內地機關會如何合作，但強調內地機關有更廣闊的情報蒐集網絡，又形容他們擁有「直升機的視野」，有助香港了解全局。

保安局回覆稱，警隊計劃就相關執法事宜成立一個專責小組，職責包括蒐集情報、調查和培訓人員，人員數量按需要設定。

保安局前局長、新民黨主席葉劉淑儀稱，未有過去一年「騷亂」前，已有不少批評指香港無政治部、情報蒐集失色是「短板」。她稱回歸前香港有總督領導的安全委員會，會進行演練、與英軍聯絡；未來為保障國家安全，應設特首安全委員會，加強情報蒐集分析及與軍方就情報聯絡，但料招募人手不易，建議由有經濟、國內外視野的人出任。

民主黨林卓廷表示，較複雜的法例生效後，警方會制定程序指引讓警員對法例有充足認識，確保正當執法，更遑論如此複雜的國安法，認為難以如李家超所講在法例生效後即時執法，憂警隊屆時濫權。

（港區國安法）