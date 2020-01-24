港台拍20集國安法節目 6月底播顧委會：應正面報道擁抱法例 台方：邀不同光譜表達意見

工作組首與梁家榮開會

陳建強指梁再就《頭條》致歉

陳建強昨於會後引述梁家榮再次就《頭條新聞》準確性有問題致歉，保證帶領港台員工跟隨約章辦事。陳又說，港台應多拍攝與「港區國安法」的節目，「正面和負責任」把立法背後的因由和細節準確向市民解釋。

他否認向港台施壓，稱港台已準備製作相關節目，形容兩者看法「不謀而合」，他認為相關節目方針不會以「宣傳（promote）」形容，而是「擁抱（embrace）」法例。

陳其後接受查詢時解釋，港台約章列明須增加市民認識「一國兩制」、培養國民身分認同，認為國安法如列入基本法，港台應按約章準確及持平報道，「也可以有批評，但要on the same page、以事實去反對」，他個人認為「如涉及到國家安全，為何不踴躍支持呢？」

港台機構傳訊組總監伍曼儀表示，2、3周前已開始籌備有關國安法節目，預計6月底播出，會以多元角度訪問不同光譜人士，持平反映香港不同聲音。她說，港台有多個不同類型節目，不是每個節目都要提及「一國兩制」及國民身分認同，應整體考慮港台有否遵守約章。

工會：只談國安法之利違約章方針

港台節目製作人員工會認為，如陳建強所指的「正面」是只談國安法之利，有違約章「持平地反映意見」的方針。工會重申顧委會沒行政實權，港台有編輯自主，呼籲顧委會停止「挾處長以令港台」。

22節目顧問團成員批指手劃腳

22名港台節目顧問團成員亦發聲明稱顧委會向港台節目方針「指手劃腳」超越約章職能，憂慮顧委會成「太上皇」介入港台管理。

中大新聞及傳播學院講師梁麗娟形容港台被「徵召」帶動國安法討論，但指港台需謹守傳媒專業，持平提及正反兩面，公眾亦應尊重港台編輯自主。

明報記者

（港區國安法）