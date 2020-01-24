港聞

港聞二

港台拍20集國安法節目 6月底播顧委會：應正面報道擁抱法例 台方：邀不同光譜表達意見

【明報專訊】港台顧問委員會上月設立工作小組，就《香港電台約章》向港台給予意見。小組昨日首次與廣播處長梁家榮開會。顧委會主席陳建強會後說，港台應多拍攝與「港區國安法」的節目，稱節目應按約章以正面報道方式「擁抱」法例，但認為亦可以按事實批評。港台工會表示，如只單方面正面報道國安法，有違約章要求持平反映意見。港台表示，數周前開始籌備20集與國安法相關節目，會邀請不同光譜人士表達意見。

工作組首與梁家榮開會

陳建強指梁再就《頭條》致歉

陳建強昨於會後引述梁家榮再次就《頭條新聞》準確性有問題致歉，保證帶領港台員工跟隨約章辦事。陳又說，港台應多拍攝與「港區國安法」的節目，「正面和負責任」把立法背後的因由和細節準確向市民解釋。

他否認向港台施壓，稱港台已準備製作相關節目，形容兩者看法「不謀而合」，他認為相關節目方針不會以「宣傳（promote）」形容，而是「擁抱（embrace）」法例。

陳其後接受查詢時解釋，港台約章列明須增加市民認識「一國兩制」、培養國民身分認同，認為國安法如列入基本法，港台應按約章準確及持平報道，「也可以有批評，但要on the same page、以事實去反對」，他個人認為「如涉及到國家安全，為何不踴躍支持呢？」

港台機構傳訊組總監伍曼儀表示，2、3周前已開始籌備有關國安法節目，預計6月底播出，會以多元角度訪問不同光譜人士，持平反映香港不同聲音。她說，港台有多個不同類型節目，不是每個節目都要提及「一國兩制」及國民身分認同，應整體考慮港台有否遵守約章。

工會：只談國安法之利違約章方針

港台節目製作人員工會認為，如陳建強所指的「正面」是只談國安法之利，有違約章「持平地反映意見」的方針。工會重申顧委會沒行政實權，港台有編輯自主，呼籲顧委會停止「挾處長以令港台」。

22節目顧問團成員批指手劃腳

22名港台節目顧問團成員亦發聲明稱顧委會向港台節目方針「指手劃腳」超越約章職能，憂慮顧委會成「太上皇」介入港台管理。

中大新聞及傳播學院講師梁麗娟形容港台被「徵召」帶動國安法討論，但指港台需謹守傳媒專業，持平提及正反兩面，公眾亦應尊重港台編輯自主。

明報記者

（港區國安法）

上 / 下一篇新聞

簽空表准安老院施約束 6醫裁失當 最重判除名一月 議員批太輕促警查假文書
簽空表准安老院施約束 6醫裁失當 最重判除名一月 議員批太輕促警查假文書
約束可損活動力失生存意志 社署列「最後方法」
約束可損活動力失生存意志 社署列「最後方法」
塞肛翁死因研訊 護老院更表疑有冒簽 前主管拒答
塞肛翁死因研訊 護老院更表疑有冒簽 前主管拒答
立會9‧6選 7‧18提名 民主黨民建聯工聯會未敲定名單
立會9‧6選 7‧18提名 民主黨民建聯工聯會未敲定名單
囚3月禁選5年覆核敗訴 官：維繫對議會信心
囚3月禁選5年覆核敗訴 官：維繫對議會信心
疫情大數據：網民普遍撐全面封關 不欣賞銅芯
疫情大數據：網民普遍撐全面封關 不欣賞銅芯
港大推算湖北220萬人染疫 或97%患者未列確診
港大推算湖北220萬人染疫 或97%患者未列確診
16療養復康院下周三恢復探病
16療養復康院下周三恢復探病
港版健康碼 8檢測機構獲認可
港版健康碼 8檢測機構獲認可
逾百買家投訴憂受騙 一合口罩致歉：月中發貨
逾百買家投訴憂受騙 一合口罩致歉：月中發貨
荃灣西九明年推區間測速 議員憂蒐車牌打壓「家長車」
荃灣西九明年推區間測速 議員憂蒐車牌打壓「家長車」
村屋檢手槍子彈 拘一家三口
村屋檢手槍子彈 拘一家三口
回收場工字鐵擊斃拾荒翁
回收場工字鐵擊斃拾荒翁
黃藍之爭滲透生活 對立處處 政見割裂親情 黃絲女：曾信真理可辯明
黃藍之爭滲透生活 對立處處 政見割裂親情 黃絲女：曾信真理可辯明
警嫂示威幾致離婚 查濫暴警成夫婦共識
警嫂示威幾致離婚 查濫暴警成夫婦共識
稱「被藍店」餐廳：港人帶仇恨食飯
稱「被藍店」餐廳：港人帶仇恨食飯
感中間派生存空間小 麥嘉晉盼拉回雙方
感中間派生存空間小 麥嘉晉盼拉回雙方
闖立會案一人缺席遭通緝 梁繼平同沒應訊 法庭再派傳票
闖立會案一人缺席遭通緝 梁繼平同沒應訊 法庭再派傳票
金融經理涉激光筆射警 辯方：證物照實物不一
金融經理涉激光筆射警 辯方：證物照實物不一
誤當示威者 維修工認襲黑衫便衣
誤當示威者 維修工認襲黑衫便衣
警設部門執國安法 泛民促交代從屬內地關係
警設部門執國安法 泛民促交代從屬內地關係
宋哲張勇抵港聽意見
宋哲張勇抵港聽意見
竹園借錢男中15刀不治 鄰居控謀殺
竹園借錢男中15刀不治 鄰居控謀殺
貿發局網上營銷 助科企拓疫後海外商機
貿發局網上營銷 助科企拓疫後海外商機
華懋基金入稟促管理人退還4億管理費
華懋基金入稟促管理人退還4億管理費
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】哽咽稱家人健康出問題 九東柯創盛唔競逐連任
【Emily】哽咽稱家人健康出問題 九東柯創盛唔競逐連任
【Emily】街坊查詢海量 民主黨見英領事問BNO
【Emily】街坊查詢海量 民主黨見英領事問BNO
【Emily】立會換地氈 泛民要畀維修費？
【Emily】立會換地氈 泛民要畀維修費？
【Emily】李梓敬叫「手足」唔好攞政府1萬
【Emily】李梓敬叫「手足」唔好攞政府1萬
【Emily】長實申拆1881觀景台 城規會明討論
【Emily】長實申拆1881觀景台 城規會明討論
【Emily】私隱署來函 羅冠聰拒刪立會保安資料
【Emily】私隱署來函 羅冠聰拒刪立會保安資料