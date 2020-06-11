港聞

港聞二

誤當示威者 維修工認襲黑衫便衣

【明報專訊】去年12月4日有人於土瓜灣一帶堵路，47歲吊車維修員涉襲擊穿黑衫褲的便衣女督察，包括扯口罩及踢大腿，他原被控襲警，昨在九龍城裁判法院承認一項普通襲擊交替控罪。他求情稱「誤會警察是堵路的黑衣示威者」，一時衝動下動手，警誡下曾致歉「唔好意思，唔知你哋係警察」。裁判官准被告保釋至6月24日判刑，以索取背景及社會服務令報告。

任職吊車維修員的被告黃偉賢（47歲），被控一項襲擊警務人員罪，及一項屬交替控罪的普通襲擊罪，昨日選擇承認普通襲擊罪。

辯方求情稱，被告當日駕車上班時途徑土瓜灣，遇到黑衣人堵路，遂下車跟黑衣人理論。由於事主穿黑衣黑褲，他誤會事主是示威者，一時衝動下扯低其口罩，混亂期間亦「冇心踢到佢」，願向事主賠償1000元。惟裁判官即時稱「如果係意外，我係唔會接受佢認罪」。辯方最終確認被告扯下事主口罩及踢到她大腿一下。

案情指出，當日清晨便衣警到土瓜灣馬頭圍道及農圃道交界進行打擊堵路的臥底行動，8名疑犯出現堵路後警方採取行動，一名女督察截停一名年輕女疑犯。突然女督察被從後推了一下，她轉身表露警察身分，被告仍扯低她口罩及踢大腿，遂拘捕他。被告警誡下稱「唔好意思，唔知你係差人」。女督察事後送院，檢驗後右眼有觸痛，左大腿有瘀傷。

【案件編號：KCCC2865/19】

（反修例風暴）

相關字詞﹕普通襲擊 喬裝暴徙 便衣警 土瓜灣 反修例運動

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