港聞

港聞二

金融經理涉激光筆射警 辯方：證物照實物不一

【明報專訊】28歲女金融經理被指去年8月於尖沙嘴彌敦道與加連威老道交界，用激光筆照射警員頭部，她早前否認一項襲警，昨在九龍城裁判法院開審。受襲警員作供時承認，拘捕被告時無在她身上搜獲激光筆。辯方亦稱控方提供的激光筆證物相片與實物長相不一樣，又透露警方的DNA檢驗「乜都驗唔到」。

警認現場未搜出

被告郭麗芬（28歲）曾報稱空中服務員，現職金融經理。隸屬油麻地警署特遣隊的防暴警朱冠強供稱，去年8月10日晚上8時許其小隊奉命到尖沙嘴掃蕩堵路示威者，一輪驅散後，穿白衣的被告在一群溫和示威者中用綠光激光筆照射他的頭部，持續約10秒，左眼被射中1秒，令他「眼前一白」並流眼水。

被告之後第二度照射到警員，朱與同袍立即上前追截，混亂其間朱和被告倒下。朱承認拘捕被告時未有在她身上搜出激光筆，但他強調被告一直手持激光筆，惟追截時情况混亂，有人用傘攻擊他，不知被告何時掉下激光筆。

「證物」擬不呈堂 官質疑

不過辯方指出，警員拘捕被告時未能在她身上檢取激光筆，且控方提供的激光筆證物相片與實物長度不同，警方DNA檢驗「乜都驗唔到」。控方一度以「無證據顯示激光筆係案發時嗰支筆」，表示不將證物激光筆呈堂，但裁判官質疑控方做法「奇怪」，強調證物呈堂性應由法庭裁決，要求證物警員上庭解畫。聆訊今續。

【案件編號：KCCC2112/19】

（反修例風暴）

相關字詞﹕襲警罪 加連威老道 尖沙嘴遊行 反修例運動

上 / 下一篇新聞

簽空表准安老院施約束 6醫裁失當 最重判除名一月 議員批太輕促警查假文書
簽空表准安老院施約束 6醫裁失當 最重判除名一月 議員批太輕促警查假文書
約束可損活動力失生存意志 社署列「最後方法」
約束可損活動力失生存意志 社署列「最後方法」
塞肛翁死因研訊 護老院更表疑有冒簽 前主管拒答
塞肛翁死因研訊 護老院更表疑有冒簽 前主管拒答
立會9‧6選 7‧18提名 民主黨民建聯工聯會未敲定名單
立會9‧6選 7‧18提名 民主黨民建聯工聯會未敲定名單
囚3月禁選5年覆核敗訴 官：維繫對議會信心
囚3月禁選5年覆核敗訴 官：維繫對議會信心
疫情大數據：網民普遍撐全面封關 不欣賞銅芯
疫情大數據：網民普遍撐全面封關 不欣賞銅芯
港大推算湖北220萬人染疫 或97%患者未列確診
港大推算湖北220萬人染疫 或97%患者未列確診
16療養復康院下周三恢復探病
16療養復康院下周三恢復探病
港版健康碼 8檢測機構獲認可
港版健康碼 8檢測機構獲認可
逾百買家投訴憂受騙 一合口罩致歉：月中發貨
逾百買家投訴憂受騙 一合口罩致歉：月中發貨
荃灣西九明年推區間測速 議員憂蒐車牌打壓「家長車」
荃灣西九明年推區間測速 議員憂蒐車牌打壓「家長車」
村屋檢手槍子彈 拘一家三口
村屋檢手槍子彈 拘一家三口
回收場工字鐵擊斃拾荒翁
回收場工字鐵擊斃拾荒翁
黃藍之爭滲透生活 對立處處 政見割裂親情 黃絲女：曾信真理可辯明
黃藍之爭滲透生活 對立處處 政見割裂親情 黃絲女：曾信真理可辯明
警嫂示威幾致離婚 查濫暴警成夫婦共識
警嫂示威幾致離婚 查濫暴警成夫婦共識
稱「被藍店」餐廳：港人帶仇恨食飯
稱「被藍店」餐廳：港人帶仇恨食飯
感中間派生存空間小 麥嘉晉盼拉回雙方
感中間派生存空間小 麥嘉晉盼拉回雙方
闖立會案一人缺席遭通緝 梁繼平同沒應訊 法庭再派傳票
闖立會案一人缺席遭通緝 梁繼平同沒應訊 法庭再派傳票
誤當示威者 維修工認襲黑衫便衣
誤當示威者 維修工認襲黑衫便衣
港台拍20集國安法節目 6月底播顧委會：應正面報道擁抱法例 台方：邀不同光譜表達意見
港台拍20集國安法節目 6月底播顧委會：應正面報道擁抱法例 台方：邀不同光譜表達意見
警設部門執國安法 泛民促交代從屬內地關係
警設部門執國安法 泛民促交代從屬內地關係
宋哲張勇抵港聽意見
宋哲張勇抵港聽意見
竹園借錢男中15刀不治 鄰居控謀殺
竹園借錢男中15刀不治 鄰居控謀殺
貿發局網上營銷 助科企拓疫後海外商機
貿發局網上營銷 助科企拓疫後海外商機
華懋基金入稟促管理人退還4億管理費
華懋基金入稟促管理人退還4億管理費
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】哽咽稱家人健康出問題 九東柯創盛唔競逐連任
【Emily】哽咽稱家人健康出問題 九東柯創盛唔競逐連任
【Emily】街坊查詢海量 民主黨見英領事問BNO
【Emily】街坊查詢海量 民主黨見英領事問BNO
【Emily】立會換地氈 泛民要畀維修費？
【Emily】立會換地氈 泛民要畀維修費？
【Emily】李梓敬叫「手足」唔好攞政府1萬
【Emily】李梓敬叫「手足」唔好攞政府1萬
【Emily】長實申拆1881觀景台 城規會明討論
【Emily】長實申拆1881觀景台 城規會明討論
【Emily】私隱署來函 羅冠聰拒刪立會保安資料
【Emily】私隱署來函 羅冠聰拒刪立會保安資料