金融經理涉激光筆射警 辯方：證物照實物不一

警認現場未搜出

被告郭麗芬（28歲）曾報稱空中服務員，現職金融經理。隸屬油麻地警署特遣隊的防暴警朱冠強供稱，去年8月10日晚上8時許其小隊奉命到尖沙嘴掃蕩堵路示威者，一輪驅散後，穿白衣的被告在一群溫和示威者中用綠光激光筆照射他的頭部，持續約10秒，左眼被射中1秒，令他「眼前一白」並流眼水。

被告之後第二度照射到警員，朱與同袍立即上前追截，混亂其間朱和被告倒下。朱承認拘捕被告時未有在她身上搜出激光筆，但他強調被告一直手持激光筆，惟追截時情况混亂，有人用傘攻擊他，不知被告何時掉下激光筆。

「證物」擬不呈堂 官質疑

不過辯方指出，警員拘捕被告時未能在她身上檢取激光筆，且控方提供的激光筆證物相片與實物長度不同，警方DNA檢驗「乜都驗唔到」。控方一度以「無證據顯示激光筆係案發時嗰支筆」，表示不將證物激光筆呈堂，但裁判官質疑控方做法「奇怪」，強調證物呈堂性應由法庭裁決，要求證物警員上庭解畫。聆訊今續。

【案件編號：KCCC2112/19】

（反修例風暴）