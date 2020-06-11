闖立會案一人缺席遭通緝 梁繼平同沒應訊 法庭再派傳票

案中12人分為5宗案件處理，被告分別為：城大編委記者黃家豪（21歲）、學生羅樂生（20歲）、運輸工人何俊諺（22歲）、「佔旺女村長」畢慧芬（24歲）、港大學生會前會長孫曉嵐（24歲）、「佔旺畫家」潘浩超（32歲）、網媒記者馬啟聰（30歲）、藝人王宗堯（41歲）、地盤工人沈鏡樂（24歲）、社運人士劉頴匡（26歲）、學生文家健（21歲）及吳智勇（25歲）。

控方申請押後所有案件至8月3日，各被告暫毋須答辯，以待處理文件轉介區域法院。控方亦透露，將於案件轉介區院後申請將5案合併。控方亦修訂控罪，除早前已檢控的一項「進入或逗留在會議廳範圍」罪，上述12人均加控一項暴動罪。潘浩超另被控各一項非法集結及刑事損毁罪名。

一被告主席台自拍

另外，被告文家健另被控一項管有危險藥物罪，即管有一條手捲煙內有0.05克草狀大麻。惟文家健今日無出庭應訊，其姊透露聆訊前一夜未見文歸家，法庭遂頒拘捕令緝拿他歸案。

據了解，過百示威者於7．1當晚近9時蜂擁進入立法會大樓塗鴉牆壁，塗污區徽及撕毁《基本法》，以及將港英旗披在立法會主席台，大樓內各種損毁總值逾3600萬元。警方其後透過閉路電視及指紋鑑證鎖定12名被告，當中被告沈鏡樂被指曾在主席台自拍，警方後來在其手機中找出相關照片。

撤控者獲批訟費

至於早前同被檢控的周樂謙獲控方撤控，惟他因其他案件須繼續還押。周樂謙一方申請討回訟費，控方表明反對，稱在立法會大樓內的一張紙張找到其指紋。裁判官認為控方證據薄弱，批准辯方索回訟費。

另外，港大《學苑》前總編輯梁繼平（25歲）及另一男子范俊文（27歲）亦被票控一項「進入或逗留在會議廳範圍」罪。惟梁范兩人均無出庭應訊，法庭決定再次派遞傳票，先押後案件至8月3日再訊。

【案件編號：ESCC2241、2255、2316、2745/19 & 1138/20，ESS46507-9/19】

明報記者

（反修例風暴）