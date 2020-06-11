港聞

港聞二

感中間派生存空間小 麥嘉晉盼拉回雙方

【明報專訊】黃藍撕裂，甚至愈拉愈開，「中間」是否仍然存在？民主思路前聯席召集人麥嘉晉去年曾進入禮賓府參與「如何建構對話平台」會議，另一方面亦繼續支援社會運動被捕者。他認為中間派在社會環境下被要求歸邊，但他堅持信念，冀取雙方互信，把社會再拉回一起。

麥嘉晉說，中間派並非「藍溝黃變綠」，亦非「各打五十大板」，而是「是其是、非其非」，對事件作客觀批判，並非「立場行先」；惟他認為，去年9月後，北京和港府堅持「止暴制亂」，示威者升級至「國際攬炒」，雙方關係已「翻不到轉頭」。雙方無法互信，各存極大仇恨，支撐不理性的行為，他認為中間派的生存空間只剩很小，即使進入議會，「一是中央建制不信你，會打成不是建制的同路人，泛民亦會將你邊緣化，一個議案表態，除非棄權，yes、no、棄權都會輸」。

中央統一口徑 港府失理性反對聲

今年初中聯辦和港澳辦換領導層，他說「兩辦重組後，港澳辦和中聯辦好align（一致）的做事，之後所有政府行動論調唔存在其他聲音」，政府變得一錘定音，理性反對政策的聲音，在政府架構內再無空間。

由於不能認同雙方以「效忠勝於一切建議」的方法解決香港政治和社會問題，麥堅持「不歸邊」，繼續在兩派之間斡旋，盼獲黃藍的信任，期望有日「政治鐘擺能回到中間」，中間派可把雙方「拉埋一齊」。

（反修例風暴一周年）

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