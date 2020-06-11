稱「被藍店」餐廳：港人帶仇恨食飯

一間曾被標為「藍店」餐廳的東主不具名受訪，稱因生怕公開談論而再惹麻煩，認為現時市民「帶着仇恨進食，不是帶着味覺」，與過去食肆只需集中做好食物不同；有些「黃店」的食物質素為人詬病，他說相當欣賞有「黃店」可以「企到咁硬」，鮮明表達政治立場，自己真的做不到，但認為在多人光顧、能賺錢之下，「黃店」理應聘請一流的師傅及購入一流食材，「不應該只在政治上表態，亦要在味道上表態」。

該東主說被標「藍店」以來一直「有冤無路訴」，他對警察於7．21事件等行為亦感不齒，若自己仍然年輕也會去「衝」，但現時要考慮股東、員工及家庭，難以公開表態。他說，即使台灣政治藍綠分明，但都不會要求商界表態。他認為一間公司中，員工及股東總有不同意見，需要包容，而作為老闆，最重要的良心應是準時出糧。

非黃即藍 蔡子強：社會資本損耗極大

另一間曾被指為「藍店」的「黃店」負責人說，被「錯標」時感傷心，後來以實際行動如貼文宣、設防疫用品物資站來表明心迹。被問到會否覺得表明立場後會流失「非黃」客人，他說情况就如一間麻辣店未能吸納不吃辣的顧客一樣，現時餐廳的賣點除了味道，多了立場這個選擇。他稱自「黃色經濟圈」風潮開始，生意與以往一樣不錯，但現時與客人除了是一買一賣的關係，「大家同聲同氣的感情，用生意額計算不到」。

浸大財務及決策系副教授麥萃才稱，傳統營商理念是「招徠四方客」，如今有店舖以推廣理念、而非尋求利益為首要目標，「營運上會有多點限制，生存率會較低」，營商者要自行取捨。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強則說，經歷一整年的示威後社會撕裂至「非黃即藍」，很多人被迫表態，社會如此分化是「悲哀」。他說社會撕裂對社會資本損耗極大，然而「港區國安法」推出，顯示當權者無意修補。

（反修例風暴一周年）