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警嫂示威幾致離婚 查濫暴警成夫婦共識

【明報專訊】不論遊行、張貼文宣，「和你Shop」，都有Sunny（化名）的身影。去年她不分晝夜參與反修例運動，回到家中，枕邊人卻是當防暴警察的丈夫。兩人角色與政治立場對立，對年輕人抗爭存分歧，常因警隊執法爭拗，幾乎醞釀離婚。經歷一年風波，兩人均認同警察執法不可濫用武力，要徹查有濫暴的警員，才有望挽回警隊形象。

5年前，「警嫂」Sunny曾參與佔領運動，事後一度心淡，直至去年6月9日「百萬人上街」反修例，政府不聽民意，令她再度投入抗爭。每當她置身示威人潮，丈夫就守在警察防線，但兩人從沒相遇。

每日提醒丈夫執法勿濫用武力

同牀共枕，但兩人對抗爭立場迥異，常吵得面紅耳赤。Sunny認為警察不應對付市民，丈夫則堅持如有人犯法，警隊必須維持治安，Sunny說，「但我覺得即使他們行為不對，你有無考慮背後原因？」丈夫質疑年輕人「收錢搞事」或被煽動，她有感說法侮辱抗爭者的真誠，不滿他漠視風波源頭是政府，分歧大得一度想離婚。

Sunny明白警隊執法角色，但不滿有警察濫暴卻沒問責；其夫雖不理解抗爭者，但用武嚴謹，執勤時不蒙面，也反對同袍拘捕示威者「跪頸」等，令兩人重拾少許共同想法。她曾在電視直播見證丈夫的好與壞，曾與街坊對罵，也曾勸停情緒激動的同袍，她每日總提醒他執法勿濫用武力。她形容丈夫「偏藍」，幸尚願理解黃絲想法，「幸好我們多溝通，不然（關係）一早玩完」。

丈夫讓她有機會窺探警察的內心想法，她有感不少警員對警隊或政府敢怒不敢言，去年成立「警員親屬連線」讓警員與家屬表達另一把聲音，「明明政府一早撤回修例回應訴求就可停止警民關係惡化，為何要警察代政府擋子彈？」她冀政府解決政治問題，成立獨立調查委員會還原真相，重建警隊聲譽。

可是目標未竟，警民關係修復無期，7．21事件被視為港人一大心結，丈夫曾勸Sunny「不可以成日停留在7．21，要睇下將來」，但她認為「無得向前望」，調查事件是解開心結的第一步。兩人認同如警隊要重建聲譽，須徹查濫暴警員。她說：「 一係你就等到我這一代人死去……其實修補警民關係，每個警察都要行一步。」

（反修例風暴一周年）

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