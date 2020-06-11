黃藍之爭滲透生活 對立處處 政見割裂親情 黃絲女：曾信真理可辯明

【系列之四】

明報記者 鍾妍 艾博瑜 陳柔雅

反修例運動中，不少人的親情也因着政見不合而變差。90後女生Ｗ（化名）因一個比手掌更小的「光復香港 時代革命」燈籠與「藍絲」父母鬧翻，一度離家出走。運動持續已經一年，她有感「相嗌唔好口」，決定自劃「禁區」，不再與家人談論政治。

「光復香港」小燈籠惹衝突 離家出走

去年中秋節，Ｗ和友人製作了一個寫着「香港加油」、「光復香港 時代革命」的黃色小燈籠，將它掛在房間的窗邊，不料這個比手掌還要小的燈籠惹來「藍絲」父母不滿。翌日早上，母親致電給W說：「掛個燈籠喺嗰度想點呀？你知唔知我哋見到會點諗？」Ｗ覺得連掛一個裝飾在房間的自由也沒有，深感不被尊重，一怒之下到朋友家住了4天。其間，母親轉述父親說「女兒不珍惜，我也不必珍惜她」，Ｗ認為這是整場運動引起的家庭糾紛中，最傷她的一句話，「我不覺得你說這些話不用向我道歉……是不是我不聽教聽話，就不是你們的女兒？」

母傘運定家規不論政 反修例破禁大罵

2014年「雨傘運動」時，W已知道父母是「藍絲」，但當時母親堅決說「家中不談政治」。不過，至去年社會動盪更激烈，父母對着新聞破口大罵，令W不得不「重提政治」，但總是哭着收場。Ｗ的父母同樣覺得政府施政有問題，但就不認同示威者要「出來搞事」，更認為警察拘捕時令人受傷是示威者咎由自取，「根本談不下去」。Ｗ說既然仍要與家人同住，唯有將政治劃成「禁區」，即使父母提及，她也不會反駁。

反修例運動已過一年，被問到有什麼話想跟父母說，Ｗ說：「如果你（父母）可以理解，或給我少少支持，不要如以前一樣反感或很大反應，給我少少自由去做想做的，我覺得已經很好。」

專家：父母不聆聽 或令子女不敢信人

香港家庭福利會社會工作顧問駱慧芳認為W在家不談政治，顯示出她仍很珍惜家庭關係；但長遠而言，「可不可以試試講一點」，縱使有分歧，雙方一定還可以找到共同的想法。

駱慧芳表示，社會事件及疫情等因素衝擊，正考驗家庭處理問題的彈性，形容在眾多衝擊下家庭關係變得脆弱，過去的溝通模式未必再可行，「好似『校台』一樣，要找回適合雙方的頻道」。駱說現時社會氛圍兩極，「你不站在我那一方，我就不跟你說話」，她提醒在溝通時不應以同化對方為目標， 可以只給對方空間「呻吓」。

示威浪潮及疫情或會持續，駱慧芳提醒如果不好好處理家庭糾紛，長遠會不利子女成長及日後人際交往，例如對自己沒有信心，與人交往亦充滿戒心，「連父母如此親近的人都不聆聽我，如何信任其他人？」她說青年可能會找方法麻痹自己，情况將會很危險。

（反修例風暴一周年）