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荃灣西九明年推區間測速 議員憂蒐車牌打壓「家長車」

【明報專訊】運輸署計劃在荃灣路及西九龍走廊引入「區間測速」，在一段路的兩點分別安裝攝影機，計算車輛在該段路的平均車速，以偵測有否超速，預計明年上半年開始測試。有立法會議員認為區間測速有助減少非法賽車，但有區議員擔心私隱問題，包括車牌資料會否用作針對與示威有關的「家長車」等。運輸署表示，應用系統收集和處理數據時，會嚴格遵守《私隱條例》要求。

運輸署計劃今年推展「偵察平均車速攝影機系統試驗計劃」（即區間測速），擬在近港鐵荃灣西站至荃灣公園的一段荃灣路及近櫻桃街公園網球場至長茂街的一段西九龍走廊試行。署方會在試行路段出入點各設一部攝影機，利用自動車牌識別技術，辨認駛經出入點的車輛車牌號碼，計算出車輛在該路段行駛的平均車速，以偵測有否超速。

運署：測試後刪除 嚴守私隱例

至於選址原因，運輸署表示，主要考慮到荃灣路及西九龍走廊過往有車輛超速及非法賽車，初步認為比起傳統固定偵速攝影機，區間測速較能在一段較長路段遏止超速駕駛，因司機會更留意在整個路段的車速，而非駛經攝影機前才減速。署方稱，收集到的數據會在測試完成後刪除，署方已委聘顧問評估私隱影響，亦會嚴格遵守《私隱條例》。

區議員：立會早反對 不解重推

運輸署2013年曾向立法會交通事務委員會提出在深圳灣大橋引入區間測速，但多名委員質疑成效，最終以3比2反對。運輸署今次暫未正式向區議會提交文件交代計劃，葵青區議員譚家浚批評，當年立法會交通事務委員會已反對計劃，為何運輸署現時仍重推，亦擔心區間測速攝影機拍攝到的車牌會被用作其他用途，例如針對接載示威者的「家長車」。荃灣區議員趙恩來稱，荃灣路相關路段常塞車，質疑區間測速是否有用。

立法會交通事務委員會委員田北辰認為，以快相機測速，車輛在之前會煞車，經過後又加速，造成大量噪音，區間測速可解決問題。他認為若清晰標明路段有攝影機、影片只可用作發超速告票以及保存一段時間就銷毁，應無私隱問題。

相關字詞﹕運輸署 非法賽車 快相機 區間測速

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