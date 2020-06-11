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逾百買家投訴憂受騙 一合口罩致歉：月中發貨

【明報專訊】2月開始籌備在港生產口罩的「一合口罩」近日遭買家投訴未能如期取貨，facebook上有人成立「一合口罩苦主大聯盟」，逾2200人加入。有區議員接逾160人求助，大多為3月初預購口罩的買家，眾人至今未知發貨詳情及進度，擔心受騙。一合口罩創辦人兼總經理何錫漢對延誤致歉，稱預計月中可向首批買家發貨。

潘小姐為一合口罩首批買家之一，她於3月3日在網上以約130元預購兩盒口罩。她說，當時未能於市面購入口罩，但預購至今3個多月，一直未有收到取貨用的二維碼（QR Code）。她曾以電郵查詢發貨進度，但未獲回覆。潘表示，只是想得到口罩，不想退款，期望賣方如實報告進度，「要遲就說遲，應給確實日子」，不明白賣家為何不直接回覆客人，卻向傳媒解釋，潘小姐稱，「以後都不會再預購口罩，只會買現貨」。

區議員接163求助

海關稱接舉報跟進

觀塘區議員梁翊婷昨說，暫收到163宗有關「一合口罩」的求助，涉款3.5萬元，主要問題是賣家失聯、買家要求退款，以及買家希望了解賣家聲稱「買一盒向慈善機構送一盒」的實際情况。

一合口罩創辦人兼總經理何錫漢昨向本報稱，存貨將於今日起運到33間郵政局，買家將陸續收到二維碼及口罩，料本月中完成向首輪買家發貨。何就延誤向買家致歉，稱將於下周一舉行記招交代。記者昨到訪一合口罩廠房，見到有工人在廠房內工作。

海關發言人稱，已接獲舉報並正跟進。消委會則稱，今年首5個月接獲逾1100宗與口罩相關的投訴個案，將繼續密切留意有關商戶的銷售手法。

明報記者 林穎茵

（抗疫新階段）

相關字詞﹕商品說明條例 消委會 民主黨 口罩 疫情 一合口罩

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