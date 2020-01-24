港大推算湖北220萬人染疫 或97%患者未列確診

祿泉樓多1人危殆 需用人工肺

轉為危殆的72歲翁居住祿泉樓11樓，據了解，他前日出現吸入性肺炎及急性腎衰竭，正接受100%濃度的氧氣，昨午接駁人工肺維持生命，為本港第二個使用人工肺的新冠病毒患者。他曾使用蛋白酶抑製劑（Kaletra），但因腎衰竭停藥，目前接受干擾素藥物治療。現時本港共有4人危殆，3人為祿泉樓居民，包括居於8樓的34歲包裝女工及78歲老婦，及由嚴重轉為危殆的72歲老翁。

驗包機返港客 3.8%有抗體

港府早前派包機接湖北省港人回港，400多人中1人對病毒檢測呈陽性並確診。香港大學醫學院微生物學系研究團隊向當中452人抽樣本化驗，發現17人即3.8%帶有新冠病毒抗體。研究已在國際期刊《刺血針（微生物）》發表。團隊以抗體陽性率3.8%推算，湖北省5900萬人口中可能有220萬人曾感染新型冠狀病毒。截至3月底，湖北省經實驗室確診的有症狀患者人數為67,802人，即220萬人的3%，團隊估計湖北省有97%曾染疫者未有確診。

推算死亡率0.15%

較09年流感大流行高8倍

截至3月底湖北省染疫死亡人數為3,193，以確診人數計死亡率為4.7%；若以推算染疫數字即220萬計算，死亡率則為0.15%。港大微生物學系臨牀副教授杜啟泓表示，即使計算隱形病人後，死亡率仍較2009年流感大流行的0.017%高8倍，加上部分年輕染疫者或現嚴重併發症，若大爆發會令醫療系統崩潰，影響病人得不到治療，仍不可低估此病。

當地確診數字遠低於港大推算，杜解釋或因大量無病徵者無求醫，或有病徵者即使求醫亦無做化驗確診等。他說研究前預計湖北返港港人抗體陽性率可能達10%至20%，結果較預期低可能與當地實施嚴格封城減傳播有關。他續稱，從結果推斷大部分香港和湖北居民仍未有抗體，認為本港須加強病毒檢測，以盡快隔離患者，港人則要持續戴口罩抗疫。研究團隊計劃將每月篩查數百港人血清看是否帶抗體，了解本港隱形病人普遍程度。

明報記者

（抗疫新階段）