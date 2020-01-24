港聞

港聞二

港大推算湖北220萬人染疫 或97%患者未列確診

【明報專訊】香港大學醫學院微生物學系團隊為湖北省包機回港者化驗，452人中有17人即3.8%帶新冠病毒抗體，比率遠高於僅1人確診的官方數字。團隊以此推算湖北省或高達220萬人曾染疫，即97%患者未被確診，此病死亡率為0.15%，較2009年流感大流行死亡率高8倍。另外，瀝源邨再多一人病情轉為危殆，需使用人工肺。

祿泉樓多1人危殆 需用人工肺

轉為危殆的72歲翁居住祿泉樓11樓，據了解，他前日出現吸入性肺炎及急性腎衰竭，正接受100%濃度的氧氣，昨午接駁人工肺維持生命，為本港第二個使用人工肺的新冠病毒患者。他曾使用蛋白酶抑製劑（Kaletra），但因腎衰竭停藥，目前接受干擾素藥物治療。現時本港共有4人危殆，3人為祿泉樓居民，包括居於8樓的34歲包裝女工及78歲老婦，及由嚴重轉為危殆的72歲老翁。

驗包機返港客 3.8%有抗體

港府早前派包機接湖北省港人回港，400多人中1人對病毒檢測呈陽性並確診。香港大學醫學院微生物學系研究團隊向當中452人抽樣本化驗，發現17人即3.8%帶有新冠病毒抗體。研究已在國際期刊《刺血針（微生物）》發表。團隊以抗體陽性率3.8%推算，湖北省5900萬人口中可能有220萬人曾感染新型冠狀病毒。截至3月底，湖北省經實驗室確診的有症狀患者人數為67,802人，即220萬人的3%，團隊估計湖北省有97%曾染疫者未有確診。

推算死亡率0.15%

較09年流感大流行高8倍

截至3月底湖北省染疫死亡人數為3,193，以確診人數計死亡率為4.7%；若以推算染疫數字即220萬計算，死亡率則為0.15%。港大微生物學系臨牀副教授杜啟泓表示，即使計算隱形病人後，死亡率仍較2009年流感大流行的0.017%高8倍，加上部分年輕染疫者或現嚴重併發症，若大爆發會令醫療系統崩潰，影響病人得不到治療，仍不可低估此病。

當地確診數字遠低於港大推算，杜解釋或因大量無病徵者無求醫，或有病徵者即使求醫亦無做化驗確診等。他說研究前預計湖北返港港人抗體陽性率可能達10%至20%，結果較預期低可能與當地實施嚴格封城減傳播有關。他續稱，從結果推斷大部分香港和湖北居民仍未有抗體，認為本港須加強病毒檢測，以盡快隔離患者，港人則要持續戴口罩抗疫。研究團隊計劃將每月篩查數百港人血清看是否帶抗體，了解本港隱形病人普遍程度。

明報記者

（抗疫新階段）

相關字詞﹕新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎 港大醫學院

上 / 下一篇新聞

簽空表准安老院施約束 6醫裁失當 最重判除名一月 議員批太輕促警查假文書
簽空表准安老院施約束 6醫裁失當 最重判除名一月 議員批太輕促警查假文書
約束可損活動力失生存意志 社署列「最後方法」
約束可損活動力失生存意志 社署列「最後方法」
塞肛翁死因研訊 護老院更表疑有冒簽 前主管拒答
塞肛翁死因研訊 護老院更表疑有冒簽 前主管拒答
立會9‧6選 7‧18提名 民主黨民建聯工聯會未敲定名單
立會9‧6選 7‧18提名 民主黨民建聯工聯會未敲定名單
囚3月禁選5年覆核敗訴 官：維繫對議會信心
囚3月禁選5年覆核敗訴 官：維繫對議會信心
疫情大數據：網民普遍撐全面封關 不欣賞銅芯
疫情大數據：網民普遍撐全面封關 不欣賞銅芯
16療養復康院下周三恢復探病
16療養復康院下周三恢復探病
港版健康碼 8檢測機構獲認可
港版健康碼 8檢測機構獲認可
逾百買家投訴憂受騙 一合口罩致歉：月中發貨
逾百買家投訴憂受騙 一合口罩致歉：月中發貨
荃灣西九明年推區間測速 議員憂蒐車牌打壓「家長車」
荃灣西九明年推區間測速 議員憂蒐車牌打壓「家長車」
村屋檢手槍子彈 拘一家三口
村屋檢手槍子彈 拘一家三口
回收場工字鐵擊斃拾荒翁
回收場工字鐵擊斃拾荒翁
黃藍之爭滲透生活 對立處處 政見割裂親情 黃絲女：曾信真理可辯明
黃藍之爭滲透生活 對立處處 政見割裂親情 黃絲女：曾信真理可辯明
警嫂示威幾致離婚 查濫暴警成夫婦共識
警嫂示威幾致離婚 查濫暴警成夫婦共識
稱「被藍店」餐廳：港人帶仇恨食飯
稱「被藍店」餐廳：港人帶仇恨食飯
感中間派生存空間小 麥嘉晉盼拉回雙方
感中間派生存空間小 麥嘉晉盼拉回雙方
闖立會案一人缺席遭通緝 梁繼平同沒應訊 法庭再派傳票
闖立會案一人缺席遭通緝 梁繼平同沒應訊 法庭再派傳票
金融經理涉激光筆射警 辯方：證物照實物不一
金融經理涉激光筆射警 辯方：證物照實物不一
誤當示威者 維修工認襲黑衫便衣
誤當示威者 維修工認襲黑衫便衣
港台拍20集國安法節目 6月底播顧委會：應正面報道擁抱法例 台方：邀不同光譜表達意見
港台拍20集國安法節目 6月底播顧委會：應正面報道擁抱法例 台方：邀不同光譜表達意見
警設部門執國安法 泛民促交代從屬內地關係
警設部門執國安法 泛民促交代從屬內地關係
宋哲張勇抵港聽意見
宋哲張勇抵港聽意見
竹園借錢男中15刀不治 鄰居控謀殺
竹園借錢男中15刀不治 鄰居控謀殺
貿發局網上營銷 助科企拓疫後海外商機
貿發局網上營銷 助科企拓疫後海外商機
華懋基金入稟促管理人退還4億管理費
華懋基金入稟促管理人退還4億管理費
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】哽咽稱家人健康出問題 九東柯創盛唔競逐連任
【Emily】哽咽稱家人健康出問題 九東柯創盛唔競逐連任
【Emily】街坊查詢海量 民主黨見英領事問BNO
【Emily】街坊查詢海量 民主黨見英領事問BNO
【Emily】立會換地氈 泛民要畀維修費？
【Emily】立會換地氈 泛民要畀維修費？
【Emily】李梓敬叫「手足」唔好攞政府1萬
【Emily】李梓敬叫「手足」唔好攞政府1萬
【Emily】長實申拆1881觀景台 城規會明討論
【Emily】長實申拆1881觀景台 城規會明討論
【Emily】私隱署來函 羅冠聰拒刪立會保安資料
【Emily】私隱署來函 羅冠聰拒刪立會保安資料