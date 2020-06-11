疫情大數據：網民普遍撐全面封關 不欣賞銅芯

【明報專訊】慧科大數據以人工智能偵查香港社交平台有關疫情的帖文及網民留言，發現今年1月5日香港首錄16宗懷疑個案，是調查期間網民「最驚憂」的日子；及後，網民普遍支持醫護帶動「全面封關」的討論。慧科大數據研究顧問黃潔慧表示，網民對政府個別政策如疫情記者會的接受程度高，但部分如全民派銅芯口罩則「不特別欣賞」，分析原因是錯失時機。
口罩主導初期輿情 3月政治留言再現
慧科大數據系統基於大量的人工標註數據，再採用語言學特徵、機器學習、深度學習等技術訓練AI，再運用系統自動偵測，1月1日至5月15日於facebook、Instagram、連登、高登等網上平台和討論區合共84萬篇與疫情有關帖文及逾2445萬則網民留言，作情感及語意分析，將網民情緒歸納為4個階段：由1月1日至2月6日，「口罩」主導網絡輿情，而1月5日香港錄得16宗懷疑個案為網民「最驚憂」的日子；2月7日至3月7日期間，「致謝」成為網絡主旋律，網民向醫護及提供口罩的商人及商戶致謝，而網民「支持」醫護亦包括支持他們罷工爭取封關，令事件獲全面討論，此期間的2月28日新加坡宣布總理及議員減薪，同日特區高官公布捐薪予公益金，為港網民「最憤怒」的日子；3月8日至3月19日屬第三階段，輿情隨歐盟封關、港府向全球出旅遊警示「又喜又怒」，而本報3月18日刊登袁國勇有關肺炎的文章「主導當天輿論」，網民主要讚揚袁勇於發聲；3月19日至5月16日為第四階段，政治留言、反修例的輿情再現。
張竹君最受歡迎 銅芯錯失時機
港府在抗疫期間推多項措施，網民最多互動量的措施為「封關」、「隔離」及「限聚」。黃潔慧說，「市民對局部封關有意見，沒忘記『全面封關』」，但亦指出「不可以說市民完全不歡迎政府措施，這不公平」。她舉例，疫情記者會反應較好，而將網評負面數及正面數相減後，衛生防護中心傳染病處主任張竹君為最受歡迎官員，衛生署長陳漢儀為第二位。黃分析，疫情記者會及時公開資訊、隔離措施，整體接受程度高。但她指出，政府5月初宣布全民派銅芯口罩，調查顯示市民對此「不特別欣賞」，指網民1至2月最關心口罩，但政府尾段才推出措施「錯失時機」。
慧科訊業行政總裁車慧詩稱報告會公開予所有人參考，包括政府官員，現階段未獲安排向政府講解。