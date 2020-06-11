疫情大數據：網民普遍撐全面封關 不欣賞銅芯

口罩主導初期輿情 3月政治留言再現

慧科大數據系統基於大量的人工標註數據，再採用語言學特徵、機器學習、深度學習等技術訓練AI，再運用系統自動偵測，1月1日至5月15日於facebook、Instagram、連登、高登等網上平台和討論區合共84萬篇與疫情有關帖文及逾2445萬則網民留言，作情感及語意分析，將網民情緒歸納為4個階段：由1月1日至2月6日，「口罩」主導網絡輿情，而1月5日香港錄得16宗懷疑個案為網民「最驚憂」的日子；2月7日至3月7日期間，「致謝」成為網絡主旋律，網民向醫護及提供口罩的商人及商戶致謝，而網民「支持」醫護亦包括支持他們罷工爭取封關，令事件獲全面討論，此期間的2月28日新加坡宣布總理及議員減薪，同日特區高官公布捐薪予公益金，為港網民「最憤怒」的日子；3月8日至3月19日屬第三階段，輿情隨歐盟封關、港府向全球出旅遊警示「又喜又怒」，而本報3月18日刊登袁國勇有關肺炎的文章「主導當天輿論」，網民主要讚揚袁勇於發聲；3月19日至5月16日為第四階段，政治留言、反修例的輿情再現。

張竹君最受歡迎 銅芯錯失時機

港府在抗疫期間推多項措施，網民最多互動量的措施為「封關」、「隔離」及「限聚」。黃潔慧說，「市民對局部封關有意見，沒忘記『全面封關』」，但亦指出「不可以說市民完全不歡迎政府措施，這不公平」。她舉例，疫情記者會反應較好，而將網評負面數及正面數相減後，衛生防護中心傳染病處主任張竹君為最受歡迎官員，衛生署長陳漢儀為第二位。黃分析，疫情記者會及時公開資訊、隔離措施，整體接受程度高。但她指出，政府5月初宣布全民派銅芯口罩，調查顯示市民對此「不特別欣賞」，指網民1至2月最關心口罩，但政府尾段才推出措施「錯失時機」。

慧科訊業行政總裁車慧詩稱報告會公開予所有人參考，包括政府官員，現階段未獲安排向政府講解。

（抗疫新階段）