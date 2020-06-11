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囚3月禁選5年覆核敗訴 官：維繫對議會信心

【明報專訊】社民連主席黃浩銘早前因反東北示威、佔旺藐視法庭和佔中9人案均被判囚逾3個月，無法參加今年立法會、2023年的區議會和鄉郊代表選舉。黃浩銘其後入稟高等法院申請司法覆核，認為判囚逾3月即禁選5年的規定違憲。高院昨頒下判辭，認為規定目的為維繫公眾對議會信心，禁選期限亦應交立法會自行決定，裁定黃浩銘敗訴，須支付訟費。

陳淑莊邵家臻無緣立選

裁決意味因佔中案判囚8月緩刑兩年的立法會議員陳淑莊、判囚8月的邵家臻將受禁選影響，無法參加今年立法會選舉。邵家臻對裁決感失望，認為政治權利受剝奪，將在餘下會期繼續履行議員責任。

黃浩銘認為，律政司可透過檢控阻止不同政見者參選，質疑禁選期將成律政司打壓異己的工具。他又說，需先研究判辭才決定會否上訴。

法官周家明在判辭認同政府一方所指，禁選規定為維繫公眾對立法會、區議會和鄉郊代表的信心，當中涉及議員的個人操守和品格，裁定規定具合法目的。

區會鄉代表同受限 官：體制一部分

就申請方認為各個議會的職能有異，區議會和鄉郊代表毋須受禁選期規管，周官反駁，區議會和鄉郊代表的重要程度雖比立法會低，職能卻不容忽視，例如反映當區居民和村民的意見、建議政府如何調配公帑等，形容它們經公眾挑選下產生，亦屬特區政治體制的一部分。

周官認為，設立合適的禁選期，能讓有案底者證明，他其後沒再干犯其他嚴重刑事罪行，顯示已充分改過自新，形容規定設下清晰界線，提供明確法律依據和可行做法。他又說，禁選的「觸發點」在於一個人有否被法庭判囚超過3個月，形容情况完全受相關者控制。

期限爭議 官：非明顯不合理 立會自決

至於申請方爭議刑期以3個月「劃線」，以及禁選5年的規定過於概括，周官認為有關議題應交由立法會自行決定，形容有關規定屬價值判斷，而非精密的科學議題，除非規定明顯出現不合理之處，否則法庭應尊重立法會的決定，裁定是次覆核有合理可爭辯和實際勝訴機會，但經詳細考慮有關理據後敗訴。

【案件編號：HCAL2124/19】

相關字詞﹕鄉郊代表選舉 區議會選舉 立法會選舉 司法覆核 參選資格 黃浩銘

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