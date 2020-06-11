立會9‧6選 7‧18提名 民主黨民建聯工聯會未敲定名單

政府發言人表示，為確保所有候選人均在平等基礎上競選，特首亦已指明7月18日（提名期展開日）為今屆立法會會期中止的日期，運作亦隨之終止。有關立法會換屆選舉及會期中止日期的公告，政府明日將刊憲。

提名期首天會期中止 政府：確保平等

2016年立法會選舉政府引入「確認書」制度，除提名表格外，參選人要簽署確認書，表示會擁護《基本法》及保證效忠香港特別行政區。各政黨正密鑼緊鼓決定出戰名單，民主派會在下月舉行初選，若最後勝出初選的候選人被DQ（取消資格），「Plan B」將由勝出團隊自行安排。

政黨方面，民主黨主席胡志偉稱，早前該黨舉行會員大會，通過7人籌組隊伍參選，最後決定仍要中委把關，故最後名單未正式公布。民建聯早前曾就選舉名單做黨內初選，但因選管會有關候選人定義而取消，副主席張國鈞表示，要待中委敲定出選名單，料在提名期開始前召開特別中委會。工聯會麥美娟說，該會亦未定參選名單。

建制團體促設長者殘疾「關愛隊」

另外，最少4個建制派團體昨先後到選管會所在的海港中心外抗議，同屬工聯會的郭偉强和鄧家彪分頭與「港島民生關注組」和「香港政生關注組」請願，民建聯和青年民建聯亦分別到場。他們不滿選管會主席馮驊遲遲未公布「立法會選舉活動指引」，要求盡快設立長者及傷健人士的「關愛隊」，應對去年區議會選舉的暴力和不公問題。