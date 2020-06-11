塞肛翁死因研訊 護老院更表疑有冒簽 前主管拒答

中度智障、半身癱瘓的事主王志成（終年60歲），2016年1月31日在牛頭角定業街劍橋護老院因肚瀉送院，其間被發現肛門有異物，最終於2月2日零時因肺炎不治。

被質疑製造人手充裕假象

牛頭角劍橋護老院主管劉咏梅在事後已辭職，現於另一間護老院任保健員。庭上讀出劉在死者離世當日向警方錄取的口供，劉稱聯合醫院的醫生曾致電護老院，質問職員「見到死者肚屙，點解唔幫佢塞肛？」死因聆訊主任在庭上提出此說法與涉事醫生的供辭不符，懷疑劉向警方說謊，並警告其口供有可能成為被定罪的證據；劉拒絕作答。

死因聆訊主任亦向劉指出，在死者入院前6日，更表顯示至少有3名護理員當值，惟綜合供辭，其中兩人曾由早更「直踩」至夜更，另一人其實已離港休假。被問到是否有人冒簽更表、製造人手充裕的假象，劉表示「我唔想答」。

時任聯合醫院急症室醫生林志成在死者送院時作初步檢查，他表示死者肺部多痰、氣喘，認為對方患上肺炎。林否認當日有為死者探肛，又稱死者肛門沒有明顯異物。聆訊今續。

【案件編號：CCDI43/16】